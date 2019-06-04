"Ворскла" офіційно призначила головного тренера

Полтавська "Ворскла", яка за підсумками чемпіонату України посіла сьоме місце, офіційно призначила головного тренера.

Віталій Косовський, який другий етап сезону працював з полтавськими футболістами як виконувач обов’язків головного тренера, позбувся приставки в.о.

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Косовський та віце-президент "Ворскли" Олег Лисак після довготривалої зустрічі домовились продовжити співпрацю.

Термін трудової угоди тренера з клубом розраховано на один рік із можливістю продовження ще на два, інформує сайт "Ворскли".

Також з тренерами на наступний сезон визначилися луганська "Зоря" та "Львів". Луганців після відставки Юрія Вернидуба несподівано очолив Віктор Скрипник, а "Львів" призначив головним тренером Богдана Блавацького.