"Ворскла" підписала контракт з екскапітаном юнацької "Барселони", що виступав у "Ліверпулі"

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Хуан Мануель виступатиме у "Ворсклі"
Хуан Мануель виступатиме у "Ворсклі" / ФК "Ворскла"

Полтавська "Ворскла" підписала контракт з лівим латералем Хуаном Мануелем. Колишній гравець іспанської "Барселони" та англійського "Ліверпуля" виступатиме у Полтаві наступні два сезони.

Як повідомили у "Ворсклі" переговори щодо цього трансферу тривали чотири місяці. Попереднім клубом зіркового новобранця полтавчан був титулований англійський "Ліверпуль", де Хуан Мануель був одним із лідерів команди U-23.

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22-річний гравець виступатиме у "Ворсклі" у футболці з номером "3".

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Варто відзначити, що Хуан Мануель Гарсія Рей – вихованець каталонської "Барселони", капітан команд кількох вікових груп одного з найславетніших клубів Світу, володар кубка Юнацької Ліги УЄФА сезону 2013-2014. 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Ворскла Трансфери
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