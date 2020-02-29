Ворскла – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У неділю, 1-го березня, "Ворскла" прийме "Шахтар" у рамках 20-го туру чемпіонату України. Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Ворскла – Шахтар: прогноз

Донеччани перебувають у хорошому гуморі, адже досягли успіху в Лізі Європи. Підопічні Луїша Каштру за сумою двох матчів здолали "Бенфіку" та вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Натомість "Ворскла" у цьому році зіграла тільки один офіційний матч. Минулого тижня підопічні Юрія Максимова програли "Динамо".

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"Шахтар", який у рамках цього сезону не зазнавав поразок, очевидний фаворит протистояння. Букмекери оцінили перемогу "Шахтаря" у матчі з полтавцями коефіцієнтом 1,15.

Натомість "Ворскла" у 19 матчах здобула тільки 4 перемоги. Коефіцієнт на звитягу полтавців у матчі з лідером чемпіонату – 18,5. Нічия у грі – 7,60.

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"Шахтар" має серію з 4 поспіль сухих перемог на полі "Ворскли" у чемпіонаті України. У двох матчах "Шахтар" перемагав з рахунком 0:3. Коефіцієнт на такий же рахунок 1 березня – 6.

Востаннє "Ворскла" перемагала "гірників" у рідних стінах ще 12 квітня 2014 року з рахунком 1:0. Коефіцієнт на мінімальну звитягу полтавців – 41.

Огляд матчу "Ворскла" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.