"Десна" завдала "Ворсклі" 9-ї поразки в чемпіонаті України: відео

У суботу, 2 листопада, полтавська "Ворскла" в рамках 13 туру чемпіонату України приймала чернігівську "Десну". Перемогу вдалося здобути гостям з півночі України.

Ворскла – Десна 0:1

Гол: Імереков, 76

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Перший тайм гри у Полтаві видався надзвичайно скупим на гострі моменти. За 45 хвилин команди не завдали жодного удару у ствір воріт, відтак голкіпери не мали серйозної роботи.

За весь тайм "Ворскла" й "Десна" тільки один раз обмінялися гострими нагодами. На 21 хвилині Артем Фаворов прийняв м'яч у штрафному й відразу пробив. М'яч пролетів поряд зі штангою.

Підопічні Віталія Косовського небезпечно відповіли під завісу тайму. Пердута чудово пройшов по флангу й прострілив точно у штрафний на Коломойця. Але форвард з вбивчої спроби не потрапив по м'ячу.

Вирішальний гол

По перерві першу нагоду відзначитися мали "сіверяни". Гості розіграли кутовий, після чого відбулася подача у штрафний. Дегтярьов виграв верхову дуель та пробив у нижній кут. "Ворсклу" врятував Різник.

Ігрова перевага "Десни" втілилася у гол на 76 хвилині. Після підступної подачі зі штрафного Різник невдало відбив м'яч. Імереков був першим на підбиранні та засмутив голкіпера "Ворскли".

"Ворскла" відігратися не змогла та зазнала вже 9-ї поразки в чемпіонаті України. "Десна" ж завдяки цій звитязі набрала 26 очок та перемістилася на другу сходинку в турнірній таблиці.

Ворскла – Десна відеоогляд матчу