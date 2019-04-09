"Ворсклі" можуть заборонити реєструвати нових футболістів: деталі скандалу

На полтавську "Ворсклу" можуть накласти трансферний бан – команда не зможе купувати та підписувати нових гравців. Все через заборгованість у виплаті зарплати своєму колишньому футболісту.

Артур Загорулько виступав за полтавську "Ворсклу" протягом півтора сезону. 5 серпня 2016 року він перейшов на правах оренди до складу полтавчан. Зіграв за команду 36 матчів у Прем'єр-лізі, забивши лише два голи. І на початку 2018 року повернувся в "Шахтар". Однак за час, який гравець провів у Полтаві, йому так і не виплатили усю зарплату. Тому футболіст звернувся до Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів за допомогою.

"Предмет звернення – належне оформлення та подання і юридичний супровід спору з клубом щодо стягнення боргу в примусовому порядку, оскільки заходи щодо досудового врегулювання спору були вже ним вичерпані", – йдеться в заяві організації.

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Загорульку допомогли у цьому питанні. Документи були направлені до Палати з вирішення спорів ФФУ, яка стала на бік футболіста.

"В результаті розгляду справи, Палатою прийнято рішення про задоволення вимог Футболіста, яке у свою чергу може мати для Клубу негативні наслідки у вигляді заборони реєстрації будь-яких нових футболістів, в разі відсутності відповідного розрахунку з Артуром Загорулько", – заявили у Всеукраїнській асоціації футболістів-професіоналів.

Фінансові проблеми у "Ворсклі" існують давно. Ще на початку 2019 року капітан команди Володимир Чеснаков заявив, що заборгованість по зарплаті сягає 5-6 місяців. І це без преміальних.

Варто нагадати, що "Ворскла" не зуміла пробити у топ-6 чемпіонату України. Після цього з команди пішов головний тренер Василь Сачко. Замість нього призначили Віталія Косовського. Під його керівництвом команда програла у 1/4 фіналу кубка України першоліговому "Дніпру-1".

