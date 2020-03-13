Восьмий етап Кубка світу з біатлону у Фінляндії буде завершено достроково

14 березня на етапі Кубка світу в Контіолахті (Фінляндія) відбудуться гонки переслідування. Вони будуть останніми перегонами в сезоні. Хоча в рамках етапу спочатку передбачалися сингл-мікст і класична естафета (15 березня).

Після консультацій з фінською владою IBU відмовився від проведення стартів у неділю.

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After a meeting with coaches, the IBU have decided that tomorrow's pursuits in @KlahtiBiathlon will be the final competitions of the season. Sunday's relays are cancelled. — IBU (@biathlonworld) March 13, 2020

Таким чином гонка переслідування 14 березня стане останньою в сезоні, так як етап в Осло також був скасований.

В чоловічій гонці переслідування (14:45) побіжать Дмитро Підручний (19), Артем Прима (22) і Руслан Ткаленко (58).

У жіночій гонці переслідування (16:45) Україну представлятимуть Валя Семеренко (14), Віта Семеренко (30). Анастасія Меркушина (32), Юлія Джима (53), Олена Підгрушна (57).

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