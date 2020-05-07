Все перекреслив: Стаховський назвав причину, чому Тимощук відправився працювати до Росії

Перша ракетка України Сергій Стаховський висловив свою думку про роботу українського ексфутболіста Анатолія Тимощука в російському "Зеніті".

Про це він розповів у інтерв'ю Tribuna.com.

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"Тимощук – легенда українського футболу. Він перекреслив все це цим переходом, зробив свій вибір. В Україні його не сприймають позитивно, це ті наслідки, які він несе за свій вибір. Йому з цим треба буде жити. Очолити збірну – без шансів, працювати в Україні з цим – дуже важко.

Коли дізнався, що він їде туди, відразу запитав: "А нафіга?" Він сказав, що пропозицій немає. В інші клуби не запрошували. Треба розуміти, що у нього є певні особисті проблеми. Якщо він був би в нормальних відносинах з сім'єю, то йому це було б не потрібно. Щоб ми розуміли, в Німеччині закон трошки інший. Я не впевнений, що у нього залишилося багато грошей, щоб він міг спокійно сидіти і говорити, що все в порядку,

– зазначив Стаховський.

Тенісист підкреслив, що у нього "подвійні стандарти" щодо цієї ситуації, оскільки Тимощук є його другом: "Мені важко його хейтити. Мені не подобається, що він там. Я не прихильник цього, але що я можу зробити? Просто кажу: "Чувак, це твоє життя і твій вибір".

До слова, Анатолій Тимощук є рекордсменом збірної України за матчами в складі національної команди – 144.

Раніше Сергій Стаховський прокоментував вихід російського фільму про церкви за участю боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. Українці знялися у пропагандистському фільмі, який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

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