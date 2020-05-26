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"Всі починають зі мною бійку": український баскетболіст розповів про реалії НБА

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Олексій Лень
Олексій Лень / GETTY IMAGES

Український баскетболіст Олексій Лень виступає за американський клуб "Сакраменто". Лень розповів про адаптацію у новій команді НБА та участь у бійках під час матчів.

Лень хоче залишитися у "Сакраменто"

26-річний баскетболіст, який грає у "Сакраменто" на позиції центрового, взяв участь у прямому ефірі на сторінці Ukrainebasket.

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Лень розповів, що йому було легко влитися у новий колектив у "Сакраменто". Його роль у новій команді практично не змінилася.

За словами українця, у "Сакраменто" йому не дозволяють кидати триочкові.

Але я міг міняти гру "Сакраменто" в захисті і це допомогло команді виграти 12 з 15 останніх ігор – і це найголовніше,
– заявив Олексій.

Лень висловлює бажання залишитися у "Сакраменто". "Мені там все сподобалося. Але поки рано говорити, схоже на те, що сезон буде відновлюватися і треба до цього готуватися", – зазначив баскетболіст.

Ми з України завжди за себе постоїмо

Також українець прокоментував часті бійки в матчах НБА.

Я зазвичай граю у свою гру і в основному всі починають зі мною бійку. Ми з України завжди за себе постоїмо. Я ніколи не починаю першим і завжди вмію за себе постояти,
– заявив Лень.

Олексій розповів, що тренер "Сакраменто" Люк Волтон підтримує його.

"Він абсолютно не був проти цього, не варто забувати, що він зі старого баскетболу, грав з Кобі Браянтом на початку 2000-х, коли баскетбол був набагато жорсткіший", – розповів Лень.

До речі Український баскетболіст Лень може перейти в новий клуб НБА

Він вважає, що жорсткі моменти підіймають бойовий дух команди.

"У перші роки у мене були бійки і з одним з близнюків Морріс і була бійка з Ченнінгом Фраєм. Зараз баскетбол змінився і вже став не такий фізичний. Зараз більше бий-біжи-кидай", – підсумував Лень.

Що відомо про Леня

  • Олексій перейшов у "Сакраменто" взимку 2020 року. За "Кінгз" українець провів 9 матчів. За середніх 17 хвилин на паркеті Лень набирав 6,6 очка.
  • "Сакраменто" йде 11-м у західній конференції з результатом 28 перемог і 36 поразок. "Пеліканс" мають такі ж показники.
  • До цього 26-річний Лень виступав за "Фінікс" та "Атланту".
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт NBA Олексій Лень Баскетбол
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