Всі емоції вже позаду – готуємось до фіналу, – Андрій Лунін

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Голкіпер юнацької збірної України U-20 Андрій Лунін підвів підсумки півфінального матчу чемпіонату світу з Італією (1:0) і поділився емоціями після виходу "синьо-жовтих" у фінал.

Лунін вважає, що арбітр прийняв справедливе рішення, скасувавши гол італійців.

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Гра вийшла дійсно дуже складною, а емоцій майже не залишилося. Зараз уже хочеться тільки відпочити, відновитися й готуватися до фіналу турніру. Усі емоції вже залишили позаду — в роздягальні, на полі. Тепер усі думки будуть про фінал.

Італія – гарна команда, дисциплінована. Вона грамотно грала, у неї витривалі футболісти. Нам було складно. У моменті з відміненим голом було порушення правил проти нашого захисника, тому суддя прийняв правильне і справедливе рішення,
– цитує Луніна сайт УАФ.

Нагадаємо, на 92-й хвилині Італія зрівняла рахунок, проте арбітр скасував гол після використання VAR.

Відтак у суботу, 15 червня, збірна України зіграє у фіналі проти Південної Кореї. Гра відбудеться у польському місті Лодзь. Початок зустрічі о 19:00. За день до цього, у п'ятницю, 14 червня, Італія та Еквадор зіграють у матчі за третє місце.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Андрій Лунін
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