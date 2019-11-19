Всі голи збірної України у відборі на Євро-2020: відео

Збірна України не програла жодного матчу у відборі на Євро-2020. При цьому підопічні Андрія Шевченка відзначилися 17 разів у воротах суперника.

Українці забивали у семи матчах з восьми, не забивши лише у першій грі з португальцями.

Читайте також: Хто з українських футболістів здобував путівку на Євро-2020: імена героїв

Пропонуємо пригадати усі 17 голів, які забили гравці збірної України (або ж їх суперники у власні ворота). За збірну України забивали Роман Яремчук (чотири голи), Віктор Циганков (тричі), Руслан Маліновський (тричі), Євген Коноплянка (двічі), Олександр Зінченко, Марлос, Андрій Ярмоленко та Артем Бєсєдін. Ще одного разу у власні ворота забив Жерсон Родрігеш з Люксембургу.

Відео голів збірної України у відборі на Євро-2020

*якщо відео не відкривається, його можна переглянути за посиланням