Втрати "Манчестер Сіті" через бан УЄФА складуть понад 300 мільйонів євро

За словами фінансового експерта Кірана Магуайра, через дворічне відсторонення від участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи "Манчестер Сіті" втратить приблизно 300 млн фунтів стерлінгів (361 млн євро).

Магуайр вважає, що це може критично позначитися на майбутньому клубу.

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"Манчестер Сіті" не отримає від УЄФА близько 100 млн фунтів за участь в Лізі чемпіонів. До цього варто додати також гроші з домашніх матчів – 30-40 млн фунтів. Плюс деякі спонсори припинять співпрацю з клубом через те, що він не буде грати в єврокубках. Втрати в 150 млн фунтів за один сезон можуть критично позначитися на майбутньому "Сіті",

– сказав експерт у ефірі телеканалу Sky Sports.

У чому винний "Манчестер Сіті"?

У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей.

Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "Ман Сіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей.

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Football Leaks привів документи, в яких міститься інформація, зокрема, про те, що "Сіті" з 2012 року працював по "схемі", за допомогою якої керівництво клубу переписувала витрати клубу на аутсорсинг іншим компаніям, приховуючи дані від аудиторів УЄФА.

Всього, за повідомленнями німецького журналу Der Spiegel, "Манчестер Сіті" в 2014 році порушив правила фінансового фейр-плей на 188 мільйонів євро (167 мільйонів фунтів).