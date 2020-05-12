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Чи втратить Україна представника в Лізі чемпіонів: офіційна відповідь УЄФА

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Чи втратить Україна представника в Лізі чемпіонів: офіційна відповідь УЄФА
Чи втратить Україна представника в Лізі чемпіонів: офіційна відповідь УЄФА / 24 канал

В УЄФА прокоментували інформацію про скорочення або скасування відбіркових раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи у сезоні-2020/21.

В УЄФА спростували інформацію про скасування відбіркових раундів. Там заявили, що на цей момент не розроблено нових форматів відбору, повідомляє ТАСС.

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"УЄФА ніколи не розглядав можливість позбавлення переможців чемпіонатів країн їхнього природного права намагатися вийти в груповий етап Ліги чемпіонів завдяки результатам на полі.

УЄФА на цей момент стежить за розвитком ситуації і будь-яким потенційним впливом на формат відбіркових турів для клубних змагань наступного сезону. На сьогодні ніяких конкретних варіантів за форматом кваліфікації для європейських клубних змагань не розроблено", – заявили в УЄФА.

Повідомлялося, що кількість відбіркових раундів може бути скорочено, або взагалі скасовано.

Причина в тому, що УЄФА може не встигнути провести кваліфікацію через пандемію коронавірусу.

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Якщо УЄФА вирішить скасувати кваліфікацію до Ліги чемпіонів, то Україна втратить одного представника.

Участь у груповому етапі Ліги чемпіонів від України гарантовано бере переможець УПЛ, срібний призер стартує у третьому раунді кваліфікації "представників ліг".

Наразі участь у Лізі чемпіонів практично собі гарантував "Шахтар", який близький, щоб стати чемпіоном України. За другу путівку борються "Зоря" і "Динамо".

Остаточне рішення щодо формату єврокубків буде прийнято на відеоконференції виконавчого комітету УЄФА 27 травня.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту УЄФА Ліга чемпіонів Ліга Європи
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