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Вже чотири баскетболісти НБА вилікувались від коронавірусу

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Маркус Смарт / twitter.com/smart_MS3

Четвертим гравцем, який зумів вилікуватись від коронавірусу став захисник "Бостона" Маркус Смарт. До цього побороли вірус ще троє баскетболістів.

Приємну  звістку баскетболіст написав у своєму твіттері.

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Два дні тому стало відомо, що я не хворий на коронавірус. Спасибі всім за підтримку і молитви, я роблю те ж саме для тих, хто цього потребує,
– написав Смарт.

 

Раніше від коронавірусу одужали обидва гравці "Джаз" – Гобер і Мітчелл. Також зараження вже позаду для Вуда.

  • Власник "Рейнджерс" і баскетбольних "Нікс" Джеймс Долан здав позитивний тест на коронавірус.
  • Колишній баскетболіст команди університету Сент-Джонс Лі Грін помер від коронавірусу COVID-19 у віці 49 років.

Зазначимо, що НБА може втратити до 1 мільярда доларів в разі дострокового завершення сезону. Асоціація вже вирішила скоротити на 20 відсотків зарплати найбільш високооплачуваних керівників ліги.

Чемпіонат НБА тимчасового зупинений після того, як позитивний тест на коронавірус здав центровий "Юти" Руді Гобер. З того часу заразилися його партнер по команді Донован Мітчелл, форвард "Детройта" Крістіан Вуд і чотири баскетболісти "Брукліна".

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Автор: Софія Кулай
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Баскетбол
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