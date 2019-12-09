WADA виявило 14 позитивних проб після перевірки частини даних з московської лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) виявило 14 позитивних допінг-проб після перевірки першої частини даних з московської антидопінгової лабораторії. Про це заявив глава відділу розслідувань організації Гюнтер Юнгер.

Він підтвердив інформацію про те, що WADA почало аналізувати проби, вивезені з московської лабораторії, інформує ТАСС.

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Так, ми вже почали аналізувати проби, вивезені з московської лабораторії, відповідно до нашої програми перевірки. Аналіз ми почали з найбільш підозрілих проб, всього їх близько 90. Зараз ми вже виявили 14 позитивних проб,

– сказав Юнгер.

За його словами, залишилося близько 100 справ, розслідування яких буде завершено в найближчі місяці.

Усього у нас було 300 випадків, 145 спортсменів потрапили під видалення після сьогоднішнього рішення. Ми також переслали близько 50 справ, які вже завершили, але потім нам довелося зупинитися через розслідування.



Ми розраховували отримати початкові дані по них від російської сторони. Так що тепер залишилося близько 100 справ, які ми завершимо в найближчі пару місяців,

– додав Юнгер.



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