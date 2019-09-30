WBC надасть Ломаченку особливий статус

Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що організація буде вирішувати питання про присудження Василю Ломаченку статусу "франчайзингового чемпіона". Ломаченко є чемпіоном світу за версією WBC у легкій вазі.

Питання про надання Ломаченку статусу "франчайзингового чемпіона" буде обговорюватися у жовтні.

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Ми будемо обговорювати це на конгресі WBC у жовтні. Але, що я точно можу сказати, так це те, що Ломаченко – один з найбільш великих людей у спорті.



У нього була відмінна кар'єра в любителях і поки він добре веде кар'єру в професіоналах. Він став чемпіоном у трьох вагових категоріях, бився і перемагав найкращих. Я пишаюся тим, що він чемпіон WBC,

– розповів Сулейман AB BOXING NEWS.

Василь Ломаченко став чемпіоном за версією WBC в останній день літа. У Лондоні одноголосним рішенням суддів українець переміг Люка Кемпбелла.

Що таке "франчайзинговий чемпіон"?Це не новий пояс і не новий чемпіонат. Це позначення бійця за досить специфічним критеріям – легендарного чемпіона декількох вагових категорій. Першим "франчайзинговим чемпіоном" було названо Сауля Альвареса.



Франшиза – це позначення, яке не підлягає передачі. Якщо інший боксер переможе "франчайзингового чемпіона", то він не станете ним. "Франчайзинговим чемпіоном" може стати елітний боєць, який відіграє важливу роль у боксі. Цей статус надає боксерська рада WBC. У кожному поєдинку боксер представляє організацію.