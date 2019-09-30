WBC надасть Ломаченку особливий статус

118 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / GETTY IMAGES

Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що організація буде вирішувати питання про присудження Василю Ломаченку статусу "франчайзингового чемпіона". Ломаченко є чемпіоном світу за версією WBC у легкій вазі.

Питання про надання Ломаченку статусу "франчайзингового чемпіона" буде обговорюватися у жовтні.

Читайте також: Ломаченко про критику: Люди стали забувати, що проти мене стоять топові боксери

Ми будемо обговорювати це на конгресі WBC у жовтні. Але, що я точно можу сказати, так це те, що Ломаченко – один з найбільш великих людей у спорті.

У нього була відмінна кар'єра в любителях і поки він добре веде кар'єру в професіоналах. Він став чемпіоном у трьох вагових категоріях, бився і перемагав найкращих. Я пишаюся тим, що він чемпіон WBC,
– розповів Сулейман AB BOXING NEWS.

Василь Ломаченко став чемпіоном за версією WBC в останній день літа. У Лондоні одноголосним рішенням суддів українець переміг Люка Кемпбелла.

Що таке "франчайзинговий чемпіон"?Це не новий пояс і не новий чемпіонат. Це позначення бійця за досить специфічним критеріям – легендарного чемпіона декількох вагових категорій. Першим "франчайзинговим чемпіоном" було названо Сауля Альвареса.

Франшиза – це позначення, яке не підлягає передачі. Якщо інший боксер переможе "франчайзингового чемпіона", то він не станете ним. "Франчайзинговим чемпіоном" може стати елітний боєць, який відіграє важливу роль у боксі. Цей статус надає боксерська рада WBC. У кожному поєдинку боксер представляє організацію.

blog_ava
Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка
сьогодні
10984
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги
сьогодні 00:04 "Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги
961
Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
29 вересня 18:27 Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
4681
"Шальке" здолав "Лейпциг", "Баварія" – лідер: результати та відео голів 6 туру Бундесліги
29 вересня 22:05 "Шальке" здолав "Лейпциг", "Баварія" – лідер: результати та відео голів 6 туру Бундесліги
292
Український воротар забив рятівний гол своєї команди, але суддя його не зарахував: відео
29 вересня 20:52 Український воротар забив рятівний гол своєї команди, але суддя його не зарахував: відео
6496
Українського легкоатлета на чемпіонаті світу вивезли зі стадіону в інвалідному візку
29 вересня 16:50 Українського легкоатлета на чемпіонаті світу вивезли зі стадіону в інвалідному візку
1445
Новини
Більше новин
Залиште відгук