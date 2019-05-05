Wings for Life World Run: як українці бігли одночасно зі світом

5 травня о 14:00 Україна приєдналася до всесвітнього одночасного благодійному забігу Wings for Life World Run, метою якого є збір коштів для пошуку методів лікування травм спинного мозку.

Одночасно зі столицею він стартував у 323 містах світу. Секунда в секунду.

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Участь могли брати початківці і досвідчені бігуни, професійні спортсмени та учасники на інвалідних візках. Унікальність забігу ще і в тому, що біжать не до фінішу, а від нього, намагаючись втекти від автомобіля-кетчера (Catcher Car), який є "рухомою фінішною лінією", що слідує за учасниками в заданому темпі.



Благодійний забіг Wings for Life World Run у Києві



Благодійний забіг Wings for Life World Run у Києві

Реальний автомобіль-кетчер або віртуальний (в мобільному додатку) переслідує бігунів протягом маршруту і поступово збільшує свою швидкість, поки не наздожене кожного учасника. Коли автомобіль-кетчер (реальний або віртуальний) наздоганяє учасника, то гонка закінчується. Останні люди, яких наздоженуть, оголошуються Глобальними чемпіонами.



Благодійний забіг Wings for Life World Run у світі



Благодійний забіг Wings for Life World Run у світі

Цього року столиця зібрала 5 сотень спортсменів, одночасно з Києвом по всьому світу стартувало більше 100 тисяч бігунів. Кожен учасник забігу робить внесок – від 10 євро. Тож, щонайменше мільйон євро піде на дослідження та лікування травм спинного мозку.

Це дуже класно, що так багато людей приєднується до таких благодійних забігів. На мою думку, біжать за тих людей, які не можуть. І дуже круто, що так багато людей з обмеженими можливостями тажож беруть участь,

– зазначила олімпійська чемпіонка, учасниця забігу Ольга Харлан.

Організатори розповіли, що ще минулого разу бігунів в Києві було в 2 рази менше, цього ж року на благодійний захід зібралось стільки людей, що він став одним з наймасовіших у світі.