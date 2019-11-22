WTA номінувала українку Ястремську на нагороду "Новачок року"

WTA опублікувала список тенісисток, які претендують на нагороди за підсумками 2019 року. Усього названо 5 номінацій.

Представниця України Даяна Ястремська є претенденткою у номінації "Новачок року".

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Конкурентками Даяни є ще 5 тенісисток, серед яких чемпіонка US Open 2019 Б'янка Андреєску з Канади.

Претендентки на нагороду

Б'янка Андреєску (Канада)

Корі Гауфф (США)

Кароліна Мухова (Чехія)

Олена Рибакіна (Казахстан)

Іга Свентек (Польща)

Даяна Ястремська (Україна)

У минулому сезоні 19-річна одеситка виграла турніри WTA International в Хуахіні й Страсбурзі.

На початку листопада Даяна оновила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-й рядок. Саме на цій позиції українка завершила сезон.

Після завершення сезону Даяна вирішила змінити тренера. Новим наставником Ястремської став німець Саша Баін, який тренував експершу ракетку світу Наомі Осаку.