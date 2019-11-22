WTA номінувала українку Ястремську на нагороду "Новачок року"

82 Читать новость на русском
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

WTA опублікувала список тенісисток, які претендують на нагороди за підсумками 2019 року. Усього названо 5 номінацій.

Представниця України Даяна Ястремська є претенденткою у номінації "Новачок року".

Читайте також: Прорив Ястремської та сенсаційна Снігур: яким був тенісний сезон для українок

Конкурентками Даяни є ще 5 тенісисток, серед яких чемпіонка US Open 2019 Б'янка Андреєску з Канади.

Претендентки на нагороду

  • Б'янка Андреєску (Канада)
  • Корі Гауфф (США)
  • Кароліна Мухова (Чехія)
  • Олена Рибакіна (Казахстан)
  • Іга Свентек (Польща)
  • Даяна Ястремська (Україна)

У минулому сезоні 19-річна одеситка виграла турніри WTA International в Хуахіні й Страсбурзі.

На початку листопада Даяна оновила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-й рядок. Саме на цій позиції українка завершила сезон.

Після завершення сезону Даяна вирішила змінити тренера. Новим наставником Ястремської став німець Саша Баін, який тренував експершу ракетку світу Наомі Осаку.

Пілот переплутав Київ з Москвою: курйозне відео реакції пасажирів
сьогодні
16765
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
сьогодні 17:42 Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
Андрій Тудовші 11167
"Колос" підсилився першим у своїй історії іноземцем: ним став відомий ісландець
сьогодні 17:14 "Колос" підсилився першим у своїй історії іноземцем: ним став відомий ісландець
Юрій Семенюк 154
Усик – талановитий боксер та професіонал, який знає чого і за чим виходить на ринг, – тренер
сьогодні 14:00 Усик – талановитий боксер та професіонал, який знає чого і за чим виходить на ринг, – тренер
Станіслав Безушко 159
Непереможний Мейвезер анонсував своє повернення на ринг: фото
сьогодні 11:47 Непереможний Мейвезер анонсував своє повернення на ринг: фото
Юрій Семенюк 255
Проти керівника Української асоціації футболу Павелка заведено п'ять кримінальних справ
21 листопада 20:16 Проти керівника Української асоціації футболу Павелка заведено п'ять кримінальних справ
Юрій Семенюк 801
Новини
Більше новин
Залиште відгук