WTA номінувала українку Ястремську на нагороду "Новачок року"
WTA опублікувала список тенісисток, які претендують на нагороди за підсумками 2019 року. Усього названо 5 номінацій.
Представниця України Даяна Ястремська є претенденткою у номінації "Новачок року".
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Конкурентками Даяни є ще 5 тенісисток, серед яких чемпіонка US Open 2019 Б'янка Андреєску з Канади.
Претендентки на нагороду
- Б'янка Андреєску (Канада)
- Корі Гауфф (США)
- Кароліна Мухова (Чехія)
- Олена Рибакіна (Казахстан)
- Іга Свентек (Польща)
- Даяна Ястремська (Україна)
У минулому сезоні 19-річна одеситка виграла турніри WTA International в Хуахіні й Страсбурзі.
На початку листопада Даяна оновила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-й рядок. Саме на цій позиції українка завершила сезон.
Після завершення сезону Даяна вирішила змінити тренера. Новим наставником Ястремської став німець Саша Баін, який тренував експершу ракетку світу Наомі Осаку.