WWFC 15 порадує відразу декількома титульними боями: що прогнозують букмекери

21 вересня в Києві в Палаці спорту відбудеться грандіозний турнір ММА. Промоушн WWFC порадує вболівальників серією боїв, чотири з яких будуть титульними.

Серед них і довгоочікуваний реванш Світлани Гоцик проти Магдалени Сормової, з прогнозами від експертів Parimatch на який можна ознайомитись за посиланням.

Чого очікувати від бою Світлани Гоцик проти Магдалени Сормової на цей раз? Нагадаємо, влітку минулого року спортсменка з Чехії відібрала в українки титул чемпіонки світу у ваговій категорії до 52 кг. Світлана після цього провела ще два поєдинки, здобула дострокові перемоги і заявила, що хоче розібратися з Магдаленою також не чекаючи рішення суддів. Втім, поки що шанси, за оцінками аналітиків, на стороні Сормової. 62% на перемогу від Parimatch. Втім, це може бути аванс, виданий Магдалені як чемпіонці. Вболівальники, які вірять в перемогу Світлани, можуть зробити свій прогноз.

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У ще одному чемпіонському поєдинку зустрінуться Кирило Горобець і Ринат Саякбаев. Вони змагатимуться за вакантний титул в легкій вазі. В українця солідні 79% на успіх на думку експертів Parimatch. Кирило може похвалитися потужним нокаутуючим ударом. Саме завдяки цьому навику він добув свої 5 з 8 перемог. Втім, йому є що показати і в партері. І хоча Ринат серйозний суперник, мало хто сумнівається в перемозі Кирила.

Також відмінні шанси захистити титул в середній вазі у Сергія Гузєва. У нього 81% на перемогу від Parimatch в поєдинку з Гжегожем Сивим. Це не дивно, адже 36–річний сумчанин один з найбільш досвідчених представників ММА в Україні. Також він є улюбленцем публіки, оскільки його бої виходять особливо яскравими та нерідко завершуються задушливими прийомами.

Четвертий титульний поєдинок – жіночий. У ньому визначиться нова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг. За чемпіонський пояс битимуться Алена Рассохіна та Елаін Ліел. В українки в бою проти бразильської "Чорної пантери" 83% на перемогу від експертів Parimatch. У Олени була пауза в кар'єрі у зв'язку з народженням дочки, але вона так яскраво повернулася в ММА, перемігши француженку Саманту Жан–Франсуа, що нам залишається лише хвилюватися за її майбутніх суперниць.