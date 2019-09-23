WWFC 15: Реванш року від українки та "перуанська краватка" переможця

21 вересня, в Києві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 15. Подивитися серію боїв прийшли кілька тисяч глядачів, що заповнили трибуни "Палацу Спорту". І ніхто з них не пішов додому розчарованим. Турнір вийшов по-справжньому напруженим і захоплюючим. Бійці порадували високим рівнем поєдинків, що ще раз довело – ММА в Україні продовжує стрімко розвиватися.

Родзинкою бійцівського турніру було те, що відразу в чотирьох поєдинках вирішувалася доля чемпіонських поясів в різних вагових категоріях. Однією з найбільш інтригуючих і довгоочікуваних сутичок стала зустріч Світлани Гоцик та Магдалени Сормової. Чеська спортсменка в минулому році відібрала в українки титул в категорії до 52 кг, після чого вболівальники з нетерпінням чекали реваншу. Але найбільше його жадала сама Світлана. Щоб зрозуміти це, достатньо було побачити, з яким настроєм вона йшла до гексагону.

Читайте також: Конор МакГрегор проведе бій вперше після поразки Нурмагомедову

Правда, кидатися усіма силами в бій вона відразу не стала і спочатку першим номером діяла Сормова. Довелося похвилюватися за Світлану, коли Магдалена кинула її на канвас, а потім почала завдавати удари ліктем. Хоча, при цьому розсічення отримала сама чешка. Було ясно, що затягувати до рішення суддів бій ніхто не буде, і в підсумку все завершилося ще в першому раунді. Гоцик взяла суперницю на больовий прийом і змусила капітулювати. Перемога і чемпіонський пояс знову у Світлани. Чудовий подарунок на день народження, який Гоцик відзначила 20 вересня.

Кирило Горобець і Рінат Саякбаєв билися за вакантний титул чемпіона в легкій вазі. Українець ще до поєдинку був основним претендентом на перемогу і виправдав прогнози аналітиків. Сам бій вийшов теж захоплюючим.

Фанати змішаних єдиноборств не розчарувалися. Вони вже звикли до яскравих виступів Кирила, який вміло працює як в стійці, так і в партері. Хоча, звичайно, його сильною стороною вважаються саме нокаутуючі удари, за допомогою яких він здобув значну кількість перемог. Цього разу він продемонстрував кілька потужних хай-кіків, але виявився сильнішим в третьому раунді внаслідок досить рідкісного прийому – "перуанської краватки".

З'явилася також і нова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг. За цей титул змагалися Олена Рассохіна та Елаін Ліел на прізвисько "Чорна пантера". У підсумку в рідних стінах перемога на радість глядачами дісталася українці. Вже на першій хвилині вона зловила суперницю на больовому прийомі.

В головному ж бою вечора захищав свій титул в середній вазі Сергій Гузєв, який бився з Гжегожем Сивим, який виступав в цей раз в статусі явного андердога. Але Гузєв, як досвідчений боєць, поставився до поєдинку з усією відповідальністю, що тільки додало йому шансів в боротьбі за чемпіонський пояс, який залишився в його колекції.

Втім, бій вийшов вкрай складним і тривав усі п'ять раундів. Поляк намагався ні в чому не поступатися українцеві. Гжегож виглядав сильнішим, але Сергій підтвердив статус досвідченого бійця. Гузєв не зміг нокаутувати суперника, але набрав більше очок. Понервувати під час оголошення результатів все ж довелося, один із суддів віддав перемогу поляку, зате двоє інших порахували, що найсильнішим був українець.

Також по-своєму цікавим вийшов бій Хусейна Асхабова проти бразильця Луїса Філхо. Буквально перед цим брат–близнюк Хусейна Хасан поступився іншому бразильцеві – Елісмару Лімі. Хусейн вийшов у гексагон і в першому таймі буквально знищив свого суперника, а перемогу присвятив брату. Щось подібне Палац Спорту бачив в далекому вже 1998 році. Тоді Володимир Кличко програв Росу Пьюрітті, після чого в рингу Віталій Кличко теж за один раунд взяв гору над Франческо Спінеллі, і таким чином помстився за брата.

За підсумками турніру WWFC 15 можна сміливо сказати, що цінителі змішаних єдиноборств залишилися задоволені. Тим більше, що крім самих поєдинків уболівальників також чекали круті активності від генерального партнера WWFC – Parimatch. ММА однозначно продовжує захоплювати популярність в Україні та інтерес до промоушин WWFC зростає з кожною серією боїв.

Результати всіх поєдинків WWFC 15

Сергій Гузєв (Україна) перемога роздільним рішенням – Гжегож Сивий (Польща)

Світлана Гоцик (Україна) перемога больовим в першому раунді – Магдалена Сормова (Чехія)

Кирило Горобець (Україна) перемога больовим в третьому раунді – Ринат Саякбаем (Киргизстан)

Алена Рассохіна (Україна) перемога больовим в першому раунді – Елаін Ліел (Бразилія)

Хусейн Асхабов (Люксембург) перемога больовим в першому раунді – Луїс Філхо (Бразилія)

Елісмар Ліма (Бразилія) перемога одноголосним рішенням – Хасан Асхабов (Люксембург)

Ельнур Велієв (Україна) перемога одноголосним рішенням – Хвіча Коридзе (Грузія)

Олексій Поліщук (Україна) перемога задушенням ззаду в першому раунді – Руслан Маммадов (Азербайджан)

Анатолій Жураківський (Україна) перемога нокаутом в першому раунді – Андрій Зубенко (Україна)

Олександру Інсуратсель (Молдова) перемога одноголосним рішенням – Єгор Ламак (Україна)

Едуард Лазаревич (Білорусь) перемога одноголосним рішенням – Назар Луцків (Україна)

Андрій Баркар (Україна) перемога задушенням ззаду в першому раунді – Дмитро Вознюк (Україна)

Максим Сергєєв (Україна) перемога нокаутом в першому раунді – Артем Матяш (Україна)

Дмитро Яцко (Україна) перемога больовим в першому раунді – Бахтіяр Рустамов (Україна)