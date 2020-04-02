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Я – "дерев'яний" футболіст: Мілевський про свій рівень гри

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Артем Мілевський / twitter.com/dynamobrest

Український футболіст Артем Мілевський, який виступає за білоруське "Динамо" відповів на питання про свій рівень фізичної форми. Футболіст жорстко прокоментував свою гру.

Артем Мілевський прокоментував свою гру на власному YouTube-каналі "Міля".

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"Золотий м'яч"? Може, у Топ-1000 потрапив би. Я – "дерев'яний" футболіст. Який "Золотий м'яч"?, – сказав Мілевський.

Як запевнив сам Артем, він міг би отримати "дерев'яний м'яч".

Додамо, що у рамках другого туру чемпіонату Білорусії брестське "Динамо" помірялось силами із "Слуцьком". Єдиний гол у матчі забив колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський.

35-річний українець вийшов у стартовому складі, а на 19-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі.

Це перша результативна дія гравця в сезоні 2020. Футболіст відзначився забитим м'ячем зі штрафного після скидання головою Олександра Нойка.

Усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинили через пандемію коронавірусу. В Європі ж з усіх національних чемпіонатів з футболу триває тільки один – в Білорусі.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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