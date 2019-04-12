Я буду з тобою битися, якщо в тебе буде чемпіонський пояс, – Ломаченко різко відповів Лопесу

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко готовий битися проти Теофімо Лопеса. Але той повинен володіти чемпіонським поясом.

У такий спосіб Василь Ломаченко відреагував на слова Лопеса про те, що він не збирається довго чекати на бій з Ломаченком.

"Нинішнього року хочу провести 4-5 боїв, а наступного - 2-3 поєдинки. Тільки-но стану чемпіоном світу, боксуватиму два-три рази на рік. Якщо мій бій з Ломаченком відтягнуть до березня 2020 року, я не погоджуся на поєдинок. Не буду так довго чекати. Ми можемо зустрітися потім, але у проміжній вазі. У легкій затримуватися не збираюся", – заявив Теофімо Лопес.

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Ломаченко довго не затримався з відповіддю.

"Я готовий битися з будь-яким. Мені потрібні пояси. Якщо у тебе є чемпіонський пояс, виходь в ринг, я буду з тобою битися", – заявив Ломаченко у коментарі Boxing Scene.

Поки ж 12 квітня Василь Ломаченко буде битися з Ентоні Кроллою. У цьому бою українець захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі.