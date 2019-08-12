Я із задоволенням звернуся в CAS в Лозанну, – президент УПЛ пригрозив "Динамо" та ще 4 клубам

Президент УПЛ Томас Грімм розповів про намір подати в CAS позов у справі про телепул. Позов подадуть проти "Динамо", "Зорі", "Карпат" "Дніпро-1" та "Десни".

Нагадаємо, ці канали не підтримали створення єдиного телепулу та продали права на показ своїх матчів 1+1 media.

"Канали "Футбол" – єдиний транслятор матчів УПЛ. Контракти п'яти клубів з іншим телеканалом недійсні. На цьому тижні ми надішлемо їм лист і будемо чекати діалог. Ми як ліга повинні відреагувати та захистити інтереси наших партнерів", – заявив Томас Грімм в коментарі Tribuna.com.

Що таке єдиний телепул?Коли створювалася прем'єр-ліга, Українська асоціація футболу (тоді ще Федерація футболу) передала всі права на телетрансляцію матчів клубам терміном на 8 років. Відтоді кожен клуб сам продавав свої права каналам за тією ціною і на тих умовах, які влаштовують усі сторони. Цей же канал і знімав матчі. Але з сезону 2019-2020 всі права повернули УПЛ, щоб вона продала їх одним пакетом.



У Києві в Будинку футболу 18-го липня відбулися збори клубів УПЛ. За створення єдиного телевізійного пулу спочатку проголосували вісім клубів, а чотири висловилося проти ("Динамо", "Зоря", "Десна", СК "Дніпро-1"). Вісім голосів було достатньо для створення телепулу, адже це 2/3 від всіх учасників УПЛ. Після цього телепул було виставлено на тендер, де його права на показ матчів придбав канал "Футбол". При цьому він був єдиним учасником тендера. 26-го липня телеканали "Футбол 1/2" та Українська прем'єр-ліга досягли угоди про передачу медіа-прав на трансляції всіх матчів УПЛ. Таким чином, телеканали "Футбол 1/2" набули статусу офіційного телетранслятора української Прем'єр-ліги. Вони отримали ексклюзивні права на трансляції всіх матчів УПЛ терміном на три сезони – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.



Однак згодом "Карпати" відкликали свій голос за єдиний телепул. Відтак кількість голосів "за" залишилося лише 7, що було недостатньо. Однак в УПЛ вважають, що інші команди не мають право продавати трансляцію своїх матчів іншим телеканалам.

При цьому якщо не вдасться домовитися, що УПЛ готова продати на клуби у Спортивний арбітраж (CAS) в Лозанну. При цьому Томас Грімм заявив, що готовий до того, що клуби можуть заявити про готовність покинути УПЛ.

"Я повинен захистити клуби. Ми прийняли рішення і всі повинні підкорятися. Якщо "Динамо" або інші клуби захочуть вийти з ліги, то це може мати дуже погані наслідки. Керівники клубів повинні це розуміти. Коли ви хочете підписувати індивідуальні контракти з каналами, то це нелегально. Я із задоволенням звернуся в CAS в Лозанну, тому що це спортивний принцип. Якщо він прийме рішення на нашу користь, то клуби повинні повернутися в пул", – заявив Томас Грімм.