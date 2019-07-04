Я люблю свою країну і не маю права піти, – чемпіонка Європейських ігор Ганна Соловей

Після Європейських ігор 2019 року сталась серйозна перепалка між велогонщицею Ганною Соловей і президентом федерації Олександром Башенком.

Ганна Соловей у інтерв'ю "Главкому" розповіла про особливості спілкування з паном Бешенком, а також про підтримку з боку міністра спорту та всіх небайдужих людей.

Що трапилось: "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей

Одного разу схожу перепалку вже мала. Коли вступилася за хлопця з нашої збірної, якого Башенко в "Фейсбуку" звинуватив, що він виступав у шоломі не тієї фірми. При цьому хлопець не мав особливого вибору. Олександр Борисович тоді теж не пошкодував брудних висловлювань, а найголовніше, назвав збірну України "свинарником". Мене це дуже сильно обурило. Але, в принципі, нічого дивного не трапилося. З іншими спортсменами Башенко у схожій манері спілкувався постійно,

– сказала Ганна.

"Наразі можу подякувати за миттєву реакцію міністерству молоді і спорту. Ігор Жданов зателефонував і особисто, і підтримав мене на телебаченні. Крім того, мене підтримує величезна спортивна спільнота. І тут не варто поділяти людей на аматорів чи професіоналів. Ми всі єдине ціле. Просто хтось їздить у своє задоволення, хтось виступає в чемпіонатах України, а комусь пощастило боротися за олімпійські ліцензії", – сказала Ганна.



Ігор Жданов зустрівся з Ганною Соловей / Фото: 24 канал

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Олександр Башенко дуже любить хизуватися, що вкладає власні гроші у розвиток велосипедного спорту. Однак за словами Ганни, ці кошти можуть бути не зовсім його.

Але я йому вже відписала, що отримала від нього призові лише раз — коли чотири роки тому стала срібною призеркою Європейських ігор. Також Олександр Борисович надав мені велосипед. Правда, не знаю, за чиї кошти він був придбаний, бо на таких же роверах LCT виступає наша чоловіча команда. Не сказала би, що то топовий велосипед. Для тренувань — так, я за нього вдячна. Хоч щось є. Але для змагань він не дуже придатний.

"Звісно, якщо панові Башенку так за того ровера болить душа, можу його повернути назад. Хоча перед тим дещо треба познімати, бо велосипед не протримався і року. Доукомплектовували його новими запчастинами. А їх мені виділили за державні кошти, які виділяються на національну збірну", – продовжила спортсменка.

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Також чемпіонка Європейських ігор-2019 року прокоментувала можливу зміну громадянства.

А чому я маю їхати зі своєї країни? Так, у нас нелегко. Але хто буде щось змінювати? Я народилася тут, тут живуть мої батьки. Я люблю свою країну. У нас багато талановитих людей – вчених, лікарів, спортсменів. Чому я маю звідси їхати? Бо якийсь президент дозволяє собі зухвало, по-хамськи спілкуватися? Так, гарантії, що у мене вийде все, про що я мрію, немає. Але чому б не спробувати? Мені допомагають, у мене є підтримка. Я не маю права піти.



Насправді, без підтримки близьких людей мені теж було б важко залишатися незламною. Приїхала з Мінська, думала, буду відпочивати, поїду на море. Замість того третій день практично не сплю — зустрічаюся, роздаю інтерв’ю,

– підсумувала Ганна Соловей.

Що відомо про скандал?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.М.



Славнозвісний пост з привітанням Ганни Соловей від Федерації велоспорту України

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення. "Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,

– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.