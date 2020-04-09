Я переможу Ломаченка, він уникає сильних суперників: зухвалий Гарсіа про майбутній бій

Американський боксер-професіонал Райан Гарсіа вважає, що жоден із минулих боксерів українця Василя Ломаченка не був гідним суперником. Гарсіа вважає, що сильних конкурентів Ломаченко уникає.

Слова боксера прочитувало видання Boxingnews24. Спортсмен зазначає, що знає, як перемогти Ломаченка. Також він вважає, що стане найсильнішим для нього суперником.

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Ви знаєте, як він зазнав єдиної поразки в кар'єрі. Він не хоче битися з такими суперниками, як Орландо Салідо. Ломаченко недостатньо талановитий, щоб протистояти бійцям з такою ударною технікою,

– заявив Гарсіа.

Боксер мексиканського походження Гарсіа вважає, що Джервонт Девіс здатен завдати поразки українському боксеру. Гарсіа дуже самовпевнений боксер: "Я впевнений в одному – Девіс і Ломаченко не зможуть мене перемогти".

Єдину поразку в кар'єрі Ломаченко зазнав у 2014 році, програвши Орландо Салідо роздільним рішенням суддів. З того часу українець виграв всі 13 боїв, здобувши три чемпіонські титули в легкій вазі.

Дебютував на професійному рингу у 2016 році, здобувши перемогу технічним нокаутом у 1-му раунді над мексиканцем Едгаром Меза.

У лютого 2020 року у 1-му раунді нокаутував досвідченого Франсіско Фонсеку та захистив титул чемпіона за версією WBC Silver (2019 – дотепер).

WBO NABO (2019 – дотепер) у легкій вазі.

За версіями NABF (2018/19), WBO NABO (2018) у 2-й напівлегкій вазі.

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