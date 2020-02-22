"Я сів і заплакав": ексгравець збірної України розповів про зірваний трансфер у топ-клуб

Нападник турецького "Бурсаспора" Євген Селезньов розповів про втрачену можливість приєднатися до "Галатасарая" у грудні 2018 року.

Про це ексгравець збірної України розповів на Youtube-каналі Артема Мілевського.

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Я виграв Кубок і Суперкубок Туреччини, і тоді від "Галатасарая" приходить лист. Але що мені говорить президент? Що в цей клуб я не піду навіть за 10 мільйонів, і вимикає телефон. І все це за день до закриття трансферного вікна.



Так була б Ліга чемпіонів, але мене президент не відпускає. Я сидів у роздягальні і плакав. Реально заплакав, а мені 33 роки. У 33 роки потрапити в "Галатасарай" – команду, за яку ти вболівав з дитинства – це інший рівень. Я виграв два Кубки, мене повинні були поважати,

– розповів Селезньов.

Нагадаємо, український форвард мав шанс перейти з "Акхісара" у "Галатасарай" в кінці 2018 року. Зрештою, Селезньов опинився у "Малазі", однак так і не зміг проявити себе в Іспанії.