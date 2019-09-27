Я забув, де припаркував свій танк: російський пілот Формули-1 вчить партнера своєї мови (відео)
27 вересня на "Сочі Автодромі" вільними заїздами стартував гран-прі Росії. Французький гонщик команди Scuderia Toro Rosso П'єр Гаслі взяв у напарника Данила Квята урок російської мови.
Розпочали гонщики з простого: Квят вчив Гаслі, як привітатися та подякувати російською мовою. Слід зазначити, що французу вдавалося повторити сказане Данилом.
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П'єр: Як сказати "все в порядку"?
Данило: Зазвичай відповідають "Добре".
П'єр повторює.
П'єр: О, добре, я думав, воно буде...
Данило: Ні, іноді ми вкладаємося і в маленькі слова. "Тихіше".
П'єр повторює.
Данило пояснює значення і додає: "Ти розбудиш мого ведмедя".
П'єр сміється.
Данило: Ну це ж звичайна домашня тварина в Росії. "Я забув, де я припаркував свій танк".
Згодом російський гонщик пояснював французу, як попросити, щоб тебе підвезли.
Данило: Так, дуже добре. (Пояснює значення). На випадок, якщо раптом твій танк не заведеться.
П'єр сміється.
Відео повної розмови Квята та Гаслі
Кваліфікація гран-прі Росії відбудеться у суботу. Гонка пройде у неділю, 29-го вересня.
Останні три гонки у Формулі-1 виграла італійська команда Ferrari. На гран-прі Бельгії та Італії перемоги відсвяткував Шарль Леклер, а гонку в Сінгапурі у свій актив заніс Себастьян Феттель.