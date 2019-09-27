Я забув, де припаркував свій танк: російський пілот Формули-1 вчить партнера своєї мови (відео)

27 вересня на "Сочі Автодромі" вільними заїздами стартував гран-прі Росії. Французький гонщик команди Scuderia Toro Rosso П'єр Гаслі взяв у напарника Данила Квята урок російської мови.

Розпочали гонщики з простого: Квят вчив Гаслі, як привітатися та подякувати російською мовою. Слід зазначити, що французу вдавалося повторити сказане Данилом.

Читайте також: Пілот Формули-1 ледь не переїхав пташку на гран-прі Росії: відео

П'єр: Як сказати "все в порядку"?

Данило: Зазвичай відповідають "Добре".

П'єр повторює.

П'єр: О, добре, я думав, воно буде...

Данило: Ні, іноді ми вкладаємося і в маленькі слова. "Тихіше".

П'єр повторює.

Данило пояснює значення і додає: "Ти розбудиш мого ведмедя".

П'єр сміється.

Данило: Ну це ж звичайна домашня тварина в Росії. "Я забув, де я припаркував свій танк".

Згодом російський гонщик пояснював французу, як попросити, щоб тебе підвезли.

Данило: Так, дуже добре. (Пояснює значення). На випадок, якщо раптом твій танк не заведеться.

П'єр сміється.

Відео повної розмови Квята та Гаслі

Кваліфікація гран-прі Росії відбудеться у суботу. Гонка пройде у неділю, 29-го вересня.

Останні три гонки у Формулі-1 виграла італійська команда Ferrari. На гран-прі Бельгії та Італії перемоги відсвяткував Шарль Леклер, а гонку в Сінгапурі у свій актив заніс Себастьян Феттель.