Як 19-літній Жоау Феліш з "Бенфіки" став наймолодшим автором хет-трику в Лізі Європи: відео

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Жоау Феліш – маймолодший автор хет-трику у Лізі Європи
Жоау Феліш – маймолодший автор хет-трику у Лізі Європи / slbenfica.pt

Португальська "Бенфіка" у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи перемогла вдома німецький "Айнтрахт". Матч закінчився з рахунком 4:2, а хет-трик оформив 19-літній гравець Жоау Феліш. Також він віддав результативний пас. За ним вже полюють топ-клуби Європи.

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Завдяки трьом забитим голам у ворота "Айнтрахту", Жоау Феліш став наймолодшим автором хет-трику у матчах Ліги Європи. У цей день йому виповнилося 19 років та 153 дні.

Варто відзначити, що у жовтні 2007-го форвард "Атлетіко" Серхіо Агуеро забив три голи в грі Кубка УЄФА з "Кайсері Ерджіесспор". Тоді аргентинцю було 19 років та 124 дні. Однак у 2009 році кубок УЄФА було реорганізовано у Лігу Європи, тож Жоау Феліш є наймолодшим автором хет-трику саме у Лізі Європи.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Айнтрахт

Також Жоау Феліш – перший за 27 років гравець "Бенфіки", який зробив хет-трик у матчах єврокубків. Останній, кому це вдавалося зробити – Антоніо Пашеку у вересні 1992 року забив три голи у ворота словенської "Ізоли" у Кубку УЄФА.

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Щодо Жоау Феліша, то гравець зараз оцінюється у 120 мільйонів євро. А бачити його у своєму складі хочуть "Реал", "Манчестер Сіті" та "Ювентус".

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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