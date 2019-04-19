Як "Челсі" та "Славія" влаштували голепад у матчі Ліги Європи: відео

586 Читать новость на русском
Як "Челсі" та "Славія" влаштували голепад у матчі Ліги Європи: відео

Англійський "Челсі" у першому матчі у Празі з труднощами мінімально здолав чеську "Славію". У матчі в Лондоні обидві команди влаштували справжній голепад, забивши сім голів.

Челсі – Славія 4:3
Голи: Педро, 5, 27, Делі, 10 (авт.), Жиру, 17 – Соучек, 26, Шевчик, 51, 55

Вже на старті поєдинку "Челсі" отримав комфортну перевагу – голом відзначився Педро. До середини першого тайму іспанець оформить дубль. А між його голами ще був десятий гол у сезоні Жиру та автогол Делі. На це "Славія" відповіла влучним ударом Соучека. Тож до перерви рахунок був 4:1.

Решта матчів: "Айнтрахт" у драматичному матчі вибив "Бенфіку" з Ліги Європи, "Валенсія" пройшла "Вільярреал"

Але на початку другого тайму команді з Чехії вдалося вернути інтригу – двічі відзначився Шевчик. Тож рахунок на табло "Стемфорд Брідж" став 4:3. Але він і надалі влаштовував "Челсі". "Прага" ж мала забивати ще двічі, щоб вибити "аристократів" з Ліги Європи. Однак цього так і не сталося.

Відеоогляд матчу Челсі – Славія

Тепер "Челсі" у півфіналі Ліги Європи зіграє з німецьким "Айнтрахтом".

blog_ava
Коломойський розповів про наслідки скасування націоналізації "Приватбанку"
сьогодні
5571
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Челсі Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Айнтрахт" у драматичному матчі вибив "Бенфіку" з Ліги Європи, "Челсі" здолав "Славію": відео
18 квітня 23:56 "Айнтрахт" у драматичному матчі вибив "Бенфіку" з Ліги Європи, "Челсі" здолав "Славію": відео
392
Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
18 квітня 14:01 Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
Станіслав Безушко 246
Тренер "Тоттенхема" Почеттіно у стилі Роналду відсвяткував перемогу над "Ман Сіті": відео
18 квітня 19:26 Тренер "Тоттенхема" Почеттіно у стилі Роналду відсвяткував перемогу над "Ман Сіті": відео
657
ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
18 квітня 16:30 ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
Ігор Саджениця 669
Сексуальна українська легкоатлетка показала фігуру в купальнику: фото
18 квітня 14:33 Сексуальна українська легкоатлетка показала фігуру в купальнику: фото
2532
Новини
Більше новин
Залиште відгук