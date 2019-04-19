Як "Челсі" та "Славія" влаштували голепад у матчі Ліги Європи: відео

Англійський "Челсі" у першому матчі у Празі з труднощами мінімально здолав чеську "Славію". У матчі в Лондоні обидві команди влаштували справжній голепад, забивши сім голів.

Челсі – Славія 4:3

Голи: Педро, 5, 27, Делі, 10 (авт.), Жиру, 17 – Соучек, 26, Шевчик, 51, 55

Вже на старті поєдинку "Челсі" отримав комфортну перевагу – голом відзначився Педро. До середини першого тайму іспанець оформить дубль. А між його голами ще був десятий гол у сезоні Жиру та автогол Делі. На це "Славія" відповіла влучним ударом Соучека. Тож до перерви рахунок був 4:1.

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Але на початку другого тайму команді з Чехії вдалося вернути інтригу – двічі відзначився Шевчик. Тож рахунок на табло "Стемфорд Брідж" став 4:3. Але він і надалі влаштовував "Челсі". "Прага" ж мала забивати ще двічі, щоб вибити "аристократів" з Ліги Європи. Однак цього так і не сталося.

Відеоогляд матчу Челсі – Славія

Тепер "Челсі" у півфіналі Ліги Європи зіграє з німецьким "Айнтрахтом".