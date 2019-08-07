Як фанати "Динамо" виконали гімн України у матчі з "Брюгге": емоційне відео

695 Читать новость на русском
Гімн України на матчі "Динамо" – "Брюгге"
Гімн України на матчі "Динамо" – "Брюгге" / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 6 серпня, київське "Динамо" на виїзді поступилося "Брюгге" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чеміонів.

Наприкінці матчу Ліги чемпіонів українські вболівальники заспівали гімн України.

Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів 6 серпня

У цей момент українські вболівальники повністю домінували в шумовому змаганні зі своїми бельгійськими опонентами. До слова, в ході зустрічі вітчизняні фанати також яскраво заспівали "Червону руту".

Спорт 24 писав, що "Динамо" у матчі проти "Брюгге" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів пропустило гол у першому таймі. Цей єдиний гол з пенальті визначив долю переможця матчу. Матч-відповідь – 13 серпня у Києві.

 

blog_ava
Нова хвиля протестів у Росії: силовики вирішили вимикати інтернет
сьогодні
5114
Теги: Новини України Новини Спорту Динамо Спорт Футбол Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відправили в дубль: спортивний директор "Рубіна" розповів, як Ребров випивав у Росії
сьогодні 12:16 Відправили в дубль: спортивний директор "Рубіна" розповів, як Ребров випивав у Росії
41
Трансфери команд УПЛ: онлайн
4 серпня 06:01 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11529
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4 серпня 18:30 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6608
Ліга Європи: результати матчів 6 серпня
сьогодні 10:11 Ліга Європи: результати матчів 6 серпня
961
Ліга чемпіонів: результати матчів 6 серпня
сьогодні 09:05 Ліга чемпіонів: результати матчів 6 серпня
1938
Новини
Більше новин
Залиште відгук