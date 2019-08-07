Як фанати "Динамо" виконали гімн України у матчі з "Брюгге": емоційне відео

У вівторок, 6 серпня, київське "Динамо" на виїзді поступилося "Брюгге" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чеміонів.

Наприкінці матчу Ліги чемпіонів українські вболівальники заспівали гімн України.

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У цей момент українські вболівальники повністю домінували в шумовому змаганні зі своїми бельгійськими опонентами. До слова, в ході зустрічі вітчизняні фанати також яскраво заспівали "Червону руту".

Спорт 24 писав, що "Динамо" у матчі проти "Брюгге" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів пропустило гол у першому таймі. Цей єдиний гол з пенальті визначив долю переможця матчу. Матч-відповідь – 13 серпня у Києві.