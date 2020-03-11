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Як гравці "Минаю" радіють виходу в півфінал Кубка України: шалене відео з роздягальні команди

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"Минай" вийшов у півфінал Кубка України / ФК "Минай"

Першим півфіналістом Кубка України став "Минай" із Закарпаття. Команда обіграла торішнього фіналіста – "Інгулець".

Матч "Минай" – "Інгулець" в основний час закінчився внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішим виявилися гравці команди-господарів. При цьому воротар "Минаю" Андрій Попович відбив три пенальті (ще один раз гравець "Інгульця" пробив повз рамку воріт) та сам реалізував удар з позначки.

Як це було Три вилучення та серія пенальті: "Минай" у драматичному матчі став півфіналістом Кубка України

Для клубу з селища поблизу Ужгорода цей результат став найкращим в історії. Клуб було засновано лише у 2015 році, і зараз команда виступає в Першій лізі, де є одним з претендентів на підвищення в УПЛ.

Головним тренером клубу є Василь Кобін, а спортивним директором – Михайло Кополовець. Хоча він є і гравцем клубу.

Саме Михайло Кополовець після перемоги над "Інгульцем" та виходом в півфінал Кубка України опублікував відео святкування з роздягальні команди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дякую усім!!!

Допис, поширений Михайло Кополовец (@kopo_official_18)

  • Матч півфіналу Кубка України запланований на 15 квітня. 
  • Інші пари 1/4 фіналу Кубка України "Динамо" – "Олександрія", "Альянс" – "Маріуполь" та "Десна" – Ворскла" ще не зіграли свої матчі. Остання гра в Чернігові відбудеться без глядачів через карантин в Україні.
  • Зважаючи, що "Минай" є представником нижчої ліги, то він проведе півфінальний матч на власному полі. За винятком, якщо в суперники йому випаде "Альянс" (за умови, що команда пройде "Маріуполь").

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Кубок України Новини Спорту Футбол Спорт
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