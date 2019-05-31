Як і коли українські клуби стартуватимуть у Лізі чемпіонів та Лізі Європи: дати

В Україні завершився чемпіонат з футболу. Відтак визначилися команди, які представлятимуть нашу країну у єврокубках. У Лізі чемпіонів стартуватимуть донецький "Шахтар" та київське "Динамо". В Лізі Європи зіграють "Олександрія", "Маріуполь" та луганська "Зоря".

"Шахтар" у ранзі переможця Прем'єр-ліги має путівку до групового етапу Ліги чемпіонів. Жеребкування – 29 серпня, перший тур – 17/18 вересня. При цьому донецька команда потрапила до другого кошика жеребкування.

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"Динамо", яке здобуло срібні нагороди, потрапило до третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. Жеребкування – 22 липня, матчі – 6/7 серпня та 13 серпня.

Киянам для потрапляння до основної сітки необхідно буде подолати опір двох суперників. У разі невдачі на будь-якій стадії, наш представник автоматично перейде до групового раунду Ліги Європи.

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У Лізі Європи Україну представлятимуть три клуби. Одразу до групового етапу разом із 16-ма іншими учасниками мав би потрапити володар Кубка країни, але успіх "Шахтаря" надав таке право бронзовому призеру Прем'єр-ліги – "Олександрії". Жеребкування – 30 серпня, перший тур – 19 вересня

Четвертий "Маріуполь" свій шлях розпочне з третього кваліфікаційного раунду. Жеребкування – 22 липня, матчі – 8 серпня та 15 серпня.

У свою чергу п’ята команда УПЛ, якою стала "Зоря", стартуватиме у другому раунді кваліфікації. Жеребкування – 19 червня, матчі – 25 липня та 1 серпня.

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Таким чином, нашим делегатам для потрапляння до основної сітки ЛЄ потрібно буде пройти двох та трьох суперників відповідно.