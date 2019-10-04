Як колишній захисник "Зорі" Форстер забив фантастичний гол "Ференцварошу" Реброва: відео
У Лізі Європи було зіграно матчі другого туру групового етапу. Між собою зіграли угорський "Ференцварош", який тренує українець Сергій Ребров, та болгарський "Лудогорець",
Матч закінчився розгромною перемогою гостей. 0:3. Один з голів забив захисник Рафаель Форстер. свого часу він виступав в Україні за луганську "Зорю".
Він не один такий: Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
Відео голу Форстера у ворота "Ференцвароша"
Варто додати, що Форстера номінували на гравця тижня у Лізі Європи. У матчі проти "Ференцвароша" він оформив дубль.
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Джерело: 24 канал
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