Як коронавірус відправив бокс в нокаут: топ-5 чемпіонських поєдинків, які перенесли

Зовсім недавно стало відомо, що бій за статус абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом буде перенесено. На жаль, подібна доля майже у всіх інших боксерських вечорів, що були заплановані на час світової пандемії. Представляємо вам список топ-5 чемпіонських поєдинків, які вже скасували.

Віктор Постол – Хосе Рамірес

Першим боєм за чемпіонський пояс, який скасовували, був бій між українським претендентом Віктором Постолом та чемпіоном WBC і WBA Хосе Раміресом. Поєдинок, мав відбутися ще 1 лютого в Китаї. Однак був скасований і перенесений на 9 травня, і має пройти в Каліфорнії, але імовірність повторної відміни бою знову надзвичайно велика.

До слова Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Шакур Стівенсон – Мігель Марріага

Талановитий американський чемпіон світу у напівлегкій вазі Шакур Стівенсон 14 березня повинен був провести дебютний захист титулу проти колумбійського претендента, колишнього суперника Василя Ломаченка Мігеля Марріаги. Боксери вже завершили повний тренувальний цикл і були зайняті відпочинком. За два дні до бою було вирішено, що вечір відбудеться за пустих трибун, а за один день до бою американська влада взагалі вирішила відмінити шоу.

Юніор Дортікос – Майріс Брієдіс

Схожа ситуація і у фіналістів другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Фінальну зустріч між латвійцем Майрісом Брієдісом і кубинцем Юніором Дортікосом, що мала відбутися 21 березня у Латвії, перенесли. Нова дата – 16 травня. Та впевненості, що плани з паперів перейдуть в реальність не багато. Сумніваємося, що ми швидко визначимо нового лідера у крузервейті.

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Артур Бетербієв – Фаньлун Мен

Об’єднаний чемпіон напівважкої ваги чеченець Артур Бетербієв 28 березня мав захищати свої титули проти китайського боксера Фаньлун Мена. Промоутер чемпіона Боб Арум докладав усіх зусиль, щоби хоч якось провести двобій, але нічого не вийшло. Бій відмінено, нової дати поки не заплановано.

Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс

Мабуть, найгучніша вивіска цієї весни – бій між лідером P4P Саулем Альваресом і чемпіоном WBO у суперсередній вазі британцем Біллі Джо Сондерсом. Уніфікаційна зустріч двох чемпіонів планувалася на 2 травня цього року в американському Лас-Вегасі. Проте, вже тепер зрозуміло, що боксерам поки що можна розслабитися. Більш ніж імовірно, що замість Сондерса наступним опонентом мексиканця стане легендарний казахстанський ветеран Геннадій Головкін.