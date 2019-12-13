Як Маліновський разом з "Аталантою" святкував вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – відео

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Роздягальня "Аталанти" після матчу з "Шахтарем" / Фото з відкритих джерел

Італійська "Аталанта" переграла донецький "Шахтар" в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів з рахунком 3:0.

З'явилося відео з роздягальні італійського клубу, на якому гравці відзначають прохід в 1/8 фіналу ЛЧ.

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Спорт 24 писав, що після того як були зіграні усі матчі групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи, визначилися команди, які продовжать боротьбу за трофеї. Донецький "Шахтар" зіграє у плей-офф Ліги Європи.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський ФК Аталанта Шахтар Ліга чемпіонів
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