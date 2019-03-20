Як Мораеса прийняли в збірній України: відео першого тренування

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Андрій Шевченко та Мораес
Андрій Шевченко та Мораес / ФФУ

Збірна України в понеділок, 18 березня, розпочала підготовку до стартових матчів відбору на чемпіонат Європи 2020 року проти Португалії та Люксембургу.

Натуралізований форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес провів перше тренувальне заняття в складі збірної України.

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На кадрах виявилися епізоди ігрових вправ за участі Жуніора Мораєса.

До слова, Мораес – не єдиний натуралізований гравець у збірній України. Отримав виклик й інший бразилець з "Шахтаря" – Марлос, володар українського паспорту з вересня 2017 року. Відносно недавно за збірну України грали натуралізований бразилець Едмар і серб Марко Девіч.

Мораес в нинішньому сезоні забив 21 гол і зробив 11 асистів в 31 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах.

Напередодні Мораес отримав український паспорт, відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.

А у вівторок, 19 березня, Мораес отримав дебютний виклик у збірну України й прибув у розташування команди.

Вже 22 березня збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. На виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. А 25 березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Жуніор Мораес
Джерело: 24 Канал
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