Як мотивувати дитину до занять спортом: топ-6 порад

Сучасні діти все більше часу проводять разом з гаджетами, аніж на спортивних майданчиках. Та є декілька способів, які допоможуть заохотити дитину займатися спортом та фізичним розвитком.

1. Подавайте власний приклад дітям. Варто пам’ятати, що діти багато повторяють за батьками, тому легенька пробіжка, вправи, зарядка чи спільна гра у футбол стануть хорошим стартом.

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2. Можна почати заняття спортом у формі гри. Щоб викликати як можна більше позитивних емоцій. Ось тут потрібно залучити максимум фантазії, щоб дитина залишила свій гаджет і почала займатися.



Батькам варто займатися спортом разом з дітьми (фото: Australian Sports Camps)

3. У якості мотивації до руху заохочуйте дітей подарунками, призами.

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4. Водіть дітей на секції, на стадіони, спортивні площадки. Показуйте відомих спортсменів на по телевізору чи в інтернеті.

5. Розказуйте про користь спорту, якими вони можуть стати, якщо будуть тренуватись.

6. Не потрібно дітям молодших класів грати на рахунок і обов’язково визначати переможця чи переможців. Спочатку потрібно, щоб дитина отримувала задоволення від занять спортом, а вже потім виховувати в ній жагу до перемоги.