Як нагороджували українку Харлан після перемоги над росіянкою у фіналі Кубка світу – відео

Українська шаблістка Ольга Харлан виграла етап Гран-прі з фехтування, який пройшов в канадському Монреалі.

У фіналі 29-річна українка перемогла 21-річну росіянку Ольгу Нікітіну з рахунком 15:7.

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Пропонуємо вашій увазі відео нагородження і гімну України.

Для нашої спортсменки це 25-та за ліком нагорода турнірів категорії "Гран-прі". У минулому році Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування в 6-й раз і чемпіонкою Європи в 8-й раз. Крім того, в 4-й раз в кар'єрі виграла загальний залік Кубка світу.