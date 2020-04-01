Як підтримувати форму під час карантину – урок від зірки збірної Іспанії з футболу: відео
Іспанський футболіст Тьяго Алькантара приєднався до інших спортсменів, які радять, як підтримувати форму на карантині. Зірка мюнхенської "Баварії" продемонстрував вправи, які легко повторити в домашніх умовах.
Відеозапис тренування Тьяго опублікувала "Баварія" у своїх соцмережах. Німецький гранд описав покрокове виконання кожної вправи.
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Відео тренування Тьяго
Тьяго радить розпочинати тренування з розтягування. Це допоможе підготувати тіло до наступних вправ, серед яких випробування на потужність.
Також півзахисник збірної Іспанії продемонстрував просту вправу для кардіо.
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Наразі всі футболісти "Баварії" перебувають на карантині, адже відновлення чемпіонату Німеччини перенесено на кінець квітня.
Мюнхенцям вдається проводити тренування разом. Однак гравці німецького клубу це роблять онлайн.
Відео тренування "Баварії"
Наразі "Баварія" одноосібний лідер чемпіонату Німеччини з футболу.
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