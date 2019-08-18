Як побудувати правильну поставу: легкі та доступні вправи від української спортсменки
Українська легкоатлетка Анна Тітімець опублікувала на своїй сторінці в Instagram 12-денний марафон з побудови правильної постави.
Анна Тітімець спеціалізується у спринті, вона призерка чемпіонату Європи півфіналістка двох Олімпійських ігор.
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Сьогодні вона фітнес-експерт та персональний тренер. Спортсменка активно веде свою сторінку в Instagram, де і опублікувала свої поради для правильної постави.
12 днів марафону були присвячені витягуванню хребта, розтягуванню та укріплення м'язів хребта та грудних м'язів. Деякі вправи потребують використання резинок або гімнастичної палиці.
ОСАНКА. ДЕНЬ 1. ⠀ Привет всем! Стартуем наш двухнедельный марафон! Не забывайте ставить ️, писать комментарии о Ваших ощущениях и конечно же выполнять упражнения. ⠀ Начиная с первого дня выполняйте упражнения утром и вечером. Каждый день прибавляем по два упражнения, они распределены по своей сложности от простого к более сложным. ⠀ Позвоночник нужно беречь и нагрузку увеличивать постепенно. А в конце нашего марафона у вас будет полный комплекс упражнений, который откорректирует Вашу осанку и избавит от дискомфортных ощущений. ⠀ Плюсы хорошей осанки: ️ Равномерная нагрузка на суставы и позвоночник ️ Улучшается дыхание. С хорошей осанкой Вы получаете больше кислорода, что улучшает когнитивные способности, настроение, снимает стресс ️ Хорошая осанка позволяет не только выглядеть для окружающих уверенным в себе и энергичным, она позволяет чувствовать себя таким. ️ В конце-концов это красиво! ⠀ Поехали!!! ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#силовыетренировки#бег#спорт#running#fitness#coach#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#силовая#какпохудеть#горижир#тренировка#выпады#кардио#осанка#марафон#позвоночник
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 2. ⠀ При сутулости позвоночник теряет мобильность в грудном отделе. Вместо этого подвижными становится то, что, наоборот, должно быть крепким - шея и поясница. ⠀ Сегодня добавляем два упражнения, направленных на вытяжение позвоночника, а также на раскрытие грудной клетки и раскрытие плечей. ⠀ ️Выполнять упражнения необходимо в спокойном режиме без резких движений. ⠀ Ставим ️ и напишите в комментариях, кто участвует ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#силовыетренировки#бег#спорт#running#fitness#coach#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#силовая#какпохудеть#горижир#тренировка#выпады#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 3. ⠀ Продолжаем наш марафон, ставим ️ и добавляем ещё упражнения для коррекции осанки. ⠀ ️ Для выполнения следующих упражнений Вам понадобится резинка или гимнастическая палка. Такой инвентарь обязан быть в каждом тренажёрном зале. Добавляйте эти упражнения к каждой тренировке в зале. ⠀ ️ Если Вы тренируетесь дома, то для первого упражнения «прокручиваниям» можно использовать полотенце. ⠀ ️ Сводить и опускать лопатки можно можно без резинки и полотенца: руки держим перед собой и представляем что нужно что-то зажать между лопатками при этом грудную клетку раскрывать. ⠀ ️ Руки вверху плечи и лопатки стараемся опускать вниз а макушкой тянуться вверх, то есть шею вытягивать. ⠀ Поехали! ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#силовыетренировки#бег#спорт#running#fitness#coach#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#силовая#какпохудеть#горижир#тренировка#выпады#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 4. ⠀ Продолжаем наш марафон! Ставим ️, сохраняйте упражнения, их необходимо выполнять ежедневно ⠀ В процессе исторического развития человечество прошло сложный путь. С развитием цивилизации изменялись требования к опорно-двигательной системе. ⠀ Если древние люди находились или в вертикальном или в горизонтальном положении (охотились, собирали, воевали, лежали, отдыхая), то уже в 17 столетии 10 % населения выполняли сидячую работу. В 21 столетии число таких работников увеличилось до 90 %️ ⠀ В процессе эволюции человек перестал приспосабливаться к окружающей среде и стал приспосабливать среду к себе, и это не могло не сказаться на осанке. ⠀ Изобретение скамьи, стула (это, вероятно, XV век) существенно изменило биомеханику человека, появилась новая проблема — «осанка сидящего на стуле». ⠀ Современный человек большую часть своего времени проводит сидя на работе, дома, в транспорте, работая, обучаясь, отдыхая, ожидая, принимая пищу. Поза «сидя», оптимальная для выполнения конторской работы и обучения, является тяжким испытанием для опорно-двигательной системы. ⠀ ️Именно в этой позе чаще всего страдает осанка. Именно длительная поза сидя является причиной боли в спине и причиной различных заболеваний. ⠀ Присоединяйтесь к марафону, давайте сделаем нашу жизнь, активнее, здоровее и насыщенней ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка#ровнаяспина
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 5 ⠀ Если вы посмотрите на сутулого человека со стороны, увидите, что у него не только округлена спина и плечи поданы вперёд, но ещё и руки повёрнуты вокруг своей оси внутрь (локти смотрят в стороны, а ладони - назад). Это называется внутренним вращением плеча. ⠀ Продолжаем исправлять нашу осанку, добавляем ещё два упражнения и ставим ️ ⠀ Упражнения выполняем по 10 раз на каждую сторону. ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 6 ⠀ Продолжаем наш марафон, сохраняйте упражнения и выполняйте их, чтобы почувствовать реальный эффект - скорректировать осанку и избавится от болей в спине. Не забываем ставить ️ ⠀ Сегодня растягиваем дельтовидную мышцу, а также укрепляем ромбовидную и трапециевидную. ⠀ При выполнении обращаем внимание: взгляд направлен в пол шею не задираем руки поднимаем максимально на вверх грудная клетка поднята ⠀ Пишите в комментариях кто присоединился и пишите о ваших ощущениях, что какие улучшения почувствовали? Мне очень важно получить от вас обратную связь ⠀ Всем спорт! Всем бег! Всем Осанка! ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 7 ⠀ Привет всем! Сохраняем упражнения и ставим ️ ⠀ При сутулости позвоночник теряет мобильность в грудном отделе. Вместо этого подвижным становится то, что наоборот должно быть крепким и стабильным - шея и поясница. Вот почему упражнения по улучшению подвижности грудного отдела позвоночника полезны. Это одна из ключевых вещей работы над осанкой. ⠀ В нашем марафоне упражнения рассчитаны на полную проработку проблем со спиной. ⠀ А вообще хватит болтать! Бегом заниматься ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 8 ⠀ Привет! Продолжаем наш марафон ⠀ Укрепляем мышцы спины. ⠀ При выполнении первого упражнения в планке, обращаем внимание: ⠀ ️ сводим лопатки ️ не прогибаем поясницу ️ затем выталкиваем позвоночник наверх ⠀ выполняем 10 раз ⠀ Второе упражнение статическое: ⠀ ️ вытягиваем ногу назад, а руку вперёд и тянемся ️ шею не запрокидываем ️ не забываем о пояснице ( не прогибать) ⠀ выполняем 4 повторения по 30 секунд на каждую сторону ⠀ Поехали!️ ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 9 ⠀ Привет! Марафон продолжается, мы выходим на финишную прямую. Не забываем ставить ️ сохранять и выполнять упражнения. ⠀ Сегодня вытягиваем позвоночник и укрепляем мышцы спины. ⠀ 1️⃣ Положение 4 точки опоры, ногой тянемся назад, кончиками пальцев вперёд. Соединяем локоть с коленом. Обязательно округляем спину и затем выталкиваем назад. ⠀ Выполняем по 10 повторений на каждую сторону. ⠀ 2️⃣ Из положения сидя на ягодицах, вытягиваем ноги, руки - за голову. Выполняем наклон вперёд, локтями тянемся к животу, затем выравниваем назад и максимально сводим лопатки. ⠀ 10 повторений ⠀ Поехали ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 10 ⠀ Привет! Начинаем с ️, сохраняем ещё два упражнения и добавляем в наш комплекс. ⠀ Сегодня развиваем гибкость в грудном отделе спины. ⠀ 1️⃣ Вытягиваем ноги назад, кисти под плечами упираются в пол, вытягиваем макушку максимально вверх, затем переходим в позу «ребёнка». ⠀ Выполняем 10 повторений ⠀ 2️⃣ Упражнение называется «лодочка». Из положения лёжа на животе, берём себя за голеностопы, делаем вдох. На выдохе вытягиваем ноги и голову наверх. Задержитесь в этом положении. Затем расслабляемся и делаем вдох, на выдохе повторяем. ⠀ Выполняем 10 повторений ⠀ Поехали ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 11 ⠀ Первое упражнение очень не простое для сутулого человека. Если у стены выполнять сложно, можно упростить и делать лёжа на полу с согнутыми ногами - гравитация Вам немного поможет. Если сложно двигать руками, можно просто лежать, согнув руки в локтях и подняв их на уровне плеч. ⠀ Встать спиной к стене Стены касаются затылок, плечи, ягодицы, пятки. Подбородок не задирать, это важно. Пресс и ягодичные мышцы напрячь, чтобы между стеной и поясницей не было слишком большого пространства. Прижать согнутые руки к стене и скользить ими вверх/вниз, не меняя положения тела и не отрывая ничего от стены. ⠀ Ошибки: Выталкивать живот и прогибаться в пояснице Вжимать голову в плечи Поднимать подбородок вверх, запрокидывать голову Отрывать голову от стены, вытягивать шею Отрывать какую-то часть руки от стены ⠀ Второе упражнение также выполняем у стены. Ладони скользят по стене, пятки не отрываем от пола, медленно приседаем и встаём в исходное положение. Поясницу стараемся не прогибать. ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА.ДЕНЬ 12. Всем Привет! Начинаем с ️,сохраняем заключительные упражнения нашего комплекса. Сегодня улучшаем подвижность грудного отдела и мобильность плечевого сустава! 1️⃣Пятками упираемся в пол,колени присогнуты,руки ровные,максимально стараемся грудью тянутся в пол! ️Выполняем 15 повторений. 2️⃣Руки на ширине плеч,если тяжело можно взяться шире!Приседаем как можно ниже,пятки упираются в пол,колени по сторонам,спина ровная, а грудь вперёд. ️Выполняем 15 повторений. Поехали! #аннатитимец #фитнестренер #фитнес #тренер #бег #running #fitness #fitnesscoach #gymfit #healtylife #fitnessgirl #titimetscoach #какпохудеть #горижир #тренировка #осанка #тренировка #позвоночник #коррекцияосанки #здороваяспина #марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)