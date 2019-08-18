Як побудувати правильну поставу: легкі та доступні вправи від української спортсменки

Українська легкоатлетка Анна Тітімець опублікувала на своїй сторінці в Instagram 12-денний марафон з побудови правильної постави.

Анна Тітімець спеціалізується у спринті, вона призерка чемпіонату Європи півфіналістка двох Олімпійських ігор.

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Сьогодні вона фітнес-експерт та персональний тренер. Спортсменка активно веде свою сторінку в Instagram, де і опублікувала свої поради для правильної постави.

12 днів марафону були присвячені витягуванню хребта, розтягуванню та укріплення м'язів хребта та грудних м'язів. Деякі вправи потребують використання резинок або гімнастичної палиці.

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