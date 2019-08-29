Як Світоліна розібралася із Вінус Вільямс: відеоогляд яскравого матчу

Українка Еліна Світоліна 28-го серпня провела матч 1/32 фіналу проти титулованої американки Вінус Вільямс. Еліна перемогла Вінус за підсумком двох сетів.

У першому сеті Еліна не залишила шансів своїй суперниці й виграла партію з рахунком 6:4.

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Наступна партія стала випробуванням для українки. Вільямс ледь не переломила хід протистояння. Проте Світоліна все ж дотиснула легендарну суперницю.

Еліна Світоліна – Вінус Вільямс – відеоогляд матчу

В 1/16 фіналу Світоліна може зіграти проти землячки Даяни Ястремської. Це станеться, якщо Даяна переможе Ребекку Петерсон.

Вінус Вільямс двічі перемагала на домашньому для неї US Open. Американка святкувала перемогу на турнірі у 2000 та 2001 роках.