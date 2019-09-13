Як Світоліна здійснила блискучий камбек і врятувала матч на турнірі в Китаї: відео

Еліна Світоліна виграла матч 2-го кола нового турніру WTA в китайському Чженчжоу.

Третя ракетка планети з великими труднощами обіграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву, яка розташовується на 36-му місці у світовому рейтингу.

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Тенісистки провели на корті 2 години 32 хвилини, рахунок по сетах – 3:6, 6:1, 7:6. У вирішальному сеті Путінцева подавала на матч за рахунку 5:3, а на тайбрейку мала рахунок 5:1.

Еліна Світоліна – Юлія Путінцева відеоогляд матчу

У наступному колі Світоліна зустрінеться з представницею Франції Крістіною Младенович.