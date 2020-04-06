Як у Чорнобилі: моторошні кадри футболу в Білорусі під час пандемії коронавірусу – відео
Білорусь залишається останньою країною Європи, в якій, незважаючи на пандемію коронавірусу, проходять матчі футбольного чемпіонату.
Відвідуваність вищої ліги Білорусі знизилася практично до нуля. Вболівальники відмовляються ризикувати своїм здоров'ям.
Дивіться також Мілевський – про коронавірус: Дивно, що в Білорусі продовжують грати у футбол
Середня відвідуваність матчів 3-го туру чемпіонату Білорусі, в якому брестське "Динамо" Мілевського програло "Славії", склала всього лише 327 глядачів на грі. Таким чином кількість уболівальників на трибунах зменшилась відразу на 70 відсотків у порівнянні з другим туром.
"Динамо" Брест випустило відео в стилі серіалу "Чорнобиль", в якому показало страшну сторону білоруського футболу в розпал пандемії:
- Найбільше глядачів зібрав матч "Динамо" Брест – "Славія" (546). Найгірша відвідуваність зафіксована в Борисові на грі "Смолевичи" – "Вітебськ" (100).
- Додамо, що на ранок 6 квітня в Білорусі офіційно були підтверджені 562 випадки зараження коронавірусом, 8 осіб померло.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Ф'юрі продовжує думати і мріяти про мене в сауні, – Кличкосьогодні , 15:52
-
Хабіб Нурмагомедов не візьме участь в UFC 249, йому вже найшли замінусьогодні , 11:23
-
Хотів надерти дупу цій сопливій шкурі: Тайсон ледь не влаштувати бій з горилоюсьогодні , 13:14
-
Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)сьогодні , 17:10
-
Гравця збірної Сербії Прійовіча засудили до 3 місяців домашнього арешту за порушення карантинусьогодні , 10:46
-
У ФІФА вирішили, чи скасовувати футбольний сезонсьогодні , 15:18