Як у Чорнобилі: моторошні кадри футболу в Білорусі під час пандемії коронавірусу – відео

Білорусь залишається останньою країною Європи, в якій, незважаючи на пандемію коронавірусу, проходять матчі футбольного чемпіонату.

Відвідуваність вищої ліги Білорусі знизилася практично до нуля. Вболівальники відмовляються ризикувати своїм здоров'ям.

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Середня відвідуваність матчів 3-го туру чемпіонату Білорусі, в якому брестське "Динамо" Мілевського програло "Славії", склала всього лише 327 глядачів на грі. Таким чином кількість уболівальників на трибунах зменшилась відразу на 70 відсотків у порівнянні з другим туром.

"Динамо" Брест випустило відео в стилі серіалу "Чорнобиль", в якому показало страшну сторону білоруського футболу в розпал пандемії:

Найбільше глядачів зібрав матч "Динамо" Брест – "Славія" (546). Найгірша відвідуваність зафіксована в Борисові на грі "Смолевичи" – "Вітебськ" (100).

Додамо, що на ранок 6 квітня в Білорусі офіційно були підтверджені 562 випадки зараження коронавірусом, 8 осіб померло.

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