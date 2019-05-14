Як у Києві вшанували пам'ять легендарного Валерія Лобановського: фото

У понеділок, 13 травня 2019 року, пройшло рівно 17 років з дня смерті легендарного і видатного тренера України та світу Валерія Лобановського.

У Києві пам'ять багаторічного наставника київського "Динамо" вшанували біля його пам'ятника біля стадіону "Динамо". На заході зібралися як відомі особистості, так і прості кияни.

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс, президент Київської міської федерації футболу Ігор Кочетов, віце-президент міської федерації Віктор Старовойт, ветерани київського "Динамо" – Андрій Біба, Володимир Мунтян, Олексій Михайличенко, Володимир Безсонов, Олександр Заваров, Анатолій Сучков, віце-президент ФФУ Олег Протасов та інші вихованці школи "Динамо" поклали корзини та букети квітів до підніжжя пам'ятника "Метра".



У Києві вшанували пам'ять Валерія Лобановського // Фото: Footboom



13 травня 2019 року відбулося рівно 17 років з дня смерті Валерія Лобановського // Фото: Інформатор (Роман Барабаш)

Валерій Лобановський біля керма "Динамо" виграв 8 чемпіонатів СРСР, 6 Кубків СРСР, 3 Суперкубки СРСР, 2 Кубки Володарів кубків, 1 Суперкубок УЄФА, 5 разів ставав чемпіоном України та здобув 3 Кубки України.

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