Як українські спортсмени та клуби підтримали боротьбу з коронавірусом

Поки коронавірус шириться світом, людство намагається його побороти. А для цього треба коштів, і чимало.

Найбільше ж допомоги потребують лікарні. Їм треба обладнання і додаткові матеріали для боротьби з вірусом.

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"Ворскла"

І першим з українських клубів на таку допомогу відкинулась полтавська "Ворскла", яка підтримала ініціативу "Нової пошти".

"Департамент охорони здоров’я Полтавської ОДА має надати інформації щодо потреб у закупівлі тих чи інших ліків і засобів захисту, аби цілеспрямовано протидіяти нині існуючим загрозам та попередити їх. Щоби кошти не виділялися "в нікуди" та на препарати, що можуть бути не використані, ініціативна група співпрацює з представниками Департаменту охорони здоров’я, враховуючи всі потреби. ФК "Ворскла" акцентовано опікуватиметься потребами Полтавської обласної інфекційної лікарні та закликає долучитися всіх небайдужих громадян до підтримки цієї ініціативи", – йдеться в заяві віцепрезидента ФК "Ворскла" Олега Лисака.

"Інгулець"

Підтримав цю ініціативу і президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк.

"У разі захворювання на коронавірус мешканців Петрівського району, Олександр Поворознюк готовий надати фінансову та будь-яку іншу підтримку, як хворим, так і медичним закладам Петрового та Володимирівки", – йдеться в повідомленні клубу.

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"Олександрія"

Свою допомогу лікарням у Кіровоградській області пообіцяла і "Олександрія". За ініціативи президента клубу Сергія Кузьменка, вирішили підтримати заклади охорони здоров’я апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

"Після консультації з керівництвом Кіровоградської обласної лікарні та Олександрійської міської лікарні, саме таке обладнання було визначене, як найбільш потрібне. Вже ведуться переговори з постачальниками ШВЛ. Ці системи на ринку медичної техніки наразі в дефіциті. Однак, маємо надію, що за кілька тижнів техніка прибуде до наших лікарень. Крім того, будуть придбані витратні матеріали, яких теж бракує на місцях", – повідомили у клубі.

"Колос"

На Київщині допомагати боротися з коронавірусом взявся "Колос" з Ковалівки.

"Ми відповідально ставимось до існуючої проблеми і робимо все для того, аби боротьба з пандемією у нашому регіоні була максимально ефективною. В зв’язку з цим футбольний клуб "Колос" та агрофірма "Світанок" закупили для Васильківської, Фастівської та Білоцерківської районних лікарень 10 сучасних апаратів для штучної вентиляції легенів, які, окрім традиційних, мають 8 розширених режимів роботи; забезпечили медичний персонал лікарень всіма необхідними засобами індивідуального захисту та придбали медикаменти для максимально ефективної роботи закладів під час карантину", – заявив президент ФК "Колос" Андрій Засуха.

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"Шахтар"

Донецький клуб, який має доволі потужний благодійний фонд, теж допомагає. Мова йде про "Фонд Ріната Ахметова", президента "Шахтаря".

"Фонд уже закупив необхідне обладнання та засоби індивідуального захисту для лікарів. Ми працюємо в повній координації з Міністерством охорони здоров’я України і продовжимо допомагати, доки це буде необхідно", – заявив Рінат Ахметов.

"Десна"

На офіційному сайті чернігівського клубу немає повідомлення про те, як "сіверяни" допомагають в боротьбі з коронавірусом. Однак там є відео з гравцями клубу про те, як поводити себе під час коронавірусу.

А футболіст "Десни" Денис Фаворов розповів в коментарі УПЛ, що "наш клуб запускає штаб по підтримці населення на період карантину. Незахищеним верствам населення роздають антисептики, захисні маски та інформаційні буклети".



Як поводити себе під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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