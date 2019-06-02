Як український скрипковий квартет зіграв гімн Ліги чемпіонів у Мадриді: вражаюче відео

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Гурт Asturia виконав гімн Ліги чемпіонів
Гурт Asturia виконав гімн Ліги чемпіонів / Фото з відкритих джерел

Квартет Asturia з України виступив на фіналі Ліги чемпіонів, який відбувся 1 червня в Мадриді (Іспанія).

Ролик виклала в Facebook одна з музиканток Мирослава Цибко.

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"Захоплюючий і неймовірний момент! Спасибі дівчата. Щаслива", – написала вона в мережі.

Зазначимо, що в квартеті Asturia грають Віра Валієва (скрипка), Катерина Головко (скрипка), Олена Москаленко (альт) та Мирослава Цибко (віолончель).

Назва Asturia походить від однойменної назви твору відомого іспанського композитора Ісаака Альбеніса. Його композиція Asturia стала першою сучасною обробкою у творчості групи та відтоді є її візитною карткою.

The Asturia Girls випустили свій перший альбом в 2017 році, який складається з оригінальних аранжувань із класичних творів, а також пісень Lady Gaga, Madonna і Depeche Mode.

Щодо самого матчу, то між "Тоттенхемом" та "Ліверпулем" у суботу, 1 червня, переміг "Ліверпуль". "Червоні" забили два голи і не пропустили ні одного. І вшосте виграли головний клубний трофей Європи.

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Теги: Ліга чемпіонів Спорт Футбол Новини Спорту Музика Тоттенхем Тоттенхем – Ліверпуль ФК Ліверпуль
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