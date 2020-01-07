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Як Усик посилено тренується перед поверненням у ринг – відео

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Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Український суперважкоатлет Олександр Усик (17-0, 13 КО) продовжує посилено тренуватися перед поверненням в ринг, яке імовірно відбудеться в березні 2020 року.

Відповідне відео з'явилося на сторінці luckypunchnet в Instagrami.

Це можливо? Усик отримає чемпіонський пояс WBO без поєдинку

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик готовится к бою. Украинец провёл тренировку в Киеве Обязательный претендент на титул @worldboxingorg в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 KO) во вторник, 7 января, провёл тренировку в Киеве накануне возвращения в ринг Украинец позанимался под руководством известного тренера @iegor_golub в @allstars_boxingclub Голуб, напомним, также тренирует футболистов Динамо @georgiy_buschan_1 и @nikita.burda.official #украинскийбокс #усик #голуб #тренировки #лакипанчнет #ukrainianboxing #usyk #golub #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

Співпромоутер Усика Едді Хірн розповів, що наступний бій українець проведе навесні 2020 року проти Дерека Чісори.

Після цього поєдинку боксер начебто битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв. Хірн заявив, що бій може відбутися у березні в Англії.

Втім, промоутер Олександр Красюк закликав не вірити цій інформації та не робити поспішних висновків.

Свій останній бій українець провів у жовтні. Усик дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.

Натомість Чісора 26 жовтня за підсумками 4 раундів переміг Прайса.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Усик Бокс
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