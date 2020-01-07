Як Усик посилено тренується перед поверненням у ринг – відео
Український суперважкоатлет Олександр Усик (17-0, 13 КО) продовжує посилено тренуватися перед поверненням в ринг, яке імовірно відбудеться в березні 2020 року.
Відповідне відео з'явилося на сторінці luckypunchnet в Instagrami.
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Співпромоутер Усика Едді Хірн розповів, що наступний бій українець проведе навесні 2020 року проти Дерека Чісори.
Після цього поєдинку боксер начебто битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв. Хірн заявив, що бій може відбутися у березні в Англії.
Втім, промоутер Олександр Красюк закликав не вірити цій інформації та не робити поспішних висновків.
Свій останній бій українець провів у жовтні. Усик дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.
Натомість Чісора 26 жовтня за підсумками 4 раундів переміг Прайса.