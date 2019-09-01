Як ви оціните бій Василя Ломаченка проти Люка Кемпбелла? Опитування

Український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версіями WBC, WBO й WBA в легкій вазі. 31-го серпня у Лондоні Василь переміг британця Люка Кемпбелла.

Боксери неочікувано пройшли всю дистанцію – 12 раундів. Букмекери й експерти прогнозували, що Кемпбелл програє до 8-9 раунду.

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Та британець продемонстрував відмінні захисні навички. Ломаченку вдалося відправити Люка тільки в нокдаун, хоча в деяких раундах Кемпбелл був близький, щоб впасти.

Ломаченко виграв одноголосним рішенням суддів і наблизився до звання абсолютного чемпіона світу. Українцю потрібно додати до своєї колекції тільки титул IBF.

Василь вже заявив, що в бою за пояс IBF хоче зустрітися з Теофімо Лопесом .