Як ви оціните бій Василя Ломаченка проти Люка Кемпбелла? Опитування
Український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версіями WBC, WBO й WBA в легкій вазі. 31-го серпня у Лондоні Василь переміг британця Люка Кемпбелла.
Боксери неочікувано пройшли всю дистанцію – 12 раундів. Букмекери й експерти прогнозували, що Кемпбелл програє до 8-9 раунду.
Читайте також: Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
Та британець продемонстрував відмінні захисні навички. Ломаченку вдалося відправити Люка тільки в нокдаун, хоча в деяких раундах Кемпбелл був близький, щоб впасти.
Ломаченко виграв одноголосним рішенням суддів і наблизився до звання абсолютного чемпіона світу. Українцю потрібно додати до своєї колекції тільки титул IBF.
Василь вже заявив, що в бою за пояс IBF хоче зустрітися з Теофімо Лопесом.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі