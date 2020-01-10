Як відбулося відкриття юнацької Олімпіади: фото

9 січня у Лозанні розпочалися III зимові Юнацькі Олімпійські ігри. В цей день відбулося урочисте відкриття, участь в якому прийняли й українські спортсмени.

Церемонія відкриття відбулася на Vaudoise Arena в Лозанні та зібрала понад 8 тисяч глядачів. Протягом концертної програми на великому екрані арени з'являлися відеокадри із церемонії відкриття, яка йшла паралельно у Санкт-Моріці.

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Традиційно церемонія відкриття ознаменувалася підняттям олімпійського прапора, клятвами спортсменів, тренерів та суддів й запаленням олімпійського вогню.

Учасників традиційного параду спортсменів, а саме представників та прапороносців 79 Національних олімпійських комітетів, на спортивній арені зустріли гучними аплодисментами. Почесну місію нести український прапор на церемонії відкриття ЮОІ-2020було покладено на бронзового призера XIV зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю з біатлону Степана Кінаша.

Українські спортсмени на відкритті III зимових Юнацьких Олімпійських ігор (фото: НОК України)