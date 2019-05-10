Як виглядає неймовірний гол Компані за "Манчестер Сіті" у 360 градусів: неймовірне відео

Захисник "Манчестер Сіті" Венсан Компані забив переможний гол у матчі проти "Лестера". Ця перемога допомогла "містянам" залишитися на першому місці в чемпіонаті Англії.

Після матчу клуб опублікував відео голу Компані у 360 градусів. Відео зроблено за допомогою технології TrueView 360.

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Нагадаємо, захисник наважився на дальній удар з 27 метрів. М'яч влучив точно у "дев'ятку" воріт. Цей гол став єдиним у матчі і приніс перемогу "МанСіті". Завдяки їй "містяни" і надалі випереджають "Ліверпуль" на одне очко перед заключним туром чемпіонату Англії.