Як виглядає закинута шайба очима хокеїста: незвичне відео з матчу

Хокеїст "Крижаних Вовків" Борис Андрющенко закинув дві шайби у ворота "Кременчука". Як матч виглядає очима хокеїста можна побачити завдяки сучасним технологіям.

На цей матч Борис Андрющенко одягнув на шолом камеру, яка дала можливість побачити гру так, як її бачить хокеїст.

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Варто відзначити, що саме Андрющенко зрівняв рахунок у першому періоді. Він отримав відмінний пас від Тимофія Савицького, зблизився з голкіпером і відправив шайбу точно в дальню дев'ятку воріт "Кременчука".

Та закинута шайба не врятувала його команду від поразки. "Крижані Вовки" програли з принизливим рахунком 2:12.

Відео хокейного матчу очима гравця